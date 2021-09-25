溫昇豪升格時間管理大師 日操19小時「1天當2天用」
金鐘男神溫昇豪昨（24）日快閃高雄，出席由高雄青年局主辦的「高雄時尚大賞」入圍公布記者會，他的新戲《最佳利益2》趕拍中，接連幾天都拍到凌晨2、3點才收工，11月即將上檔的《茶金》宣傳期也已展開，另他為電影及影集擔任監製及製作，現正進行劇本開發的階段，密集舉行劇本會議，所有的工作都因疫情壓縮在一起，但他說，該負責的工作還是要負責做好，1天要當2天用才夠，平均每天只睡5小時，上午送完女兒上學即趕搭高鐵到高雄，在高鐵上讀劇本及小睡片刻補眠。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-09-25 18:00:00
溫昇豪穿著去年得獎設計師的作品，主題為「春氣」，襯衫上印花為高雄市花「木棉花」，溫昇豪說，他在高雄出生，親朋好友都在高雄，他哥哥10幾年前就到高雄就近陪伴父親，並繼續學業，他自己平均1、2個月就會來高雄，最喜歡高雄的陽光與熱情。 溫昇豪這次將擔任決賽評審團代表，他鼓勵年輕設計師勇於參賽，不要害怕跌倒受傷，他說，如果他參賽，他的設計會加入「高雄港」的元素，他說，高雄港是台灣第一大港，也是世界15大港，「大船與大港，意味從在地出發，衝向國際。」同時，大船與海洋的遼闊，讓疫情期間無法外出旅行的大家，感受到療癒與舒暢。
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