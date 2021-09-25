溫昇豪升格時間管理大師　日操19小時「1天當2天用」

上午送完女兒上學即趕搭高鐵到高雄，在高鐵上讀劇本及小睡片刻補眠。

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▲溫昇豪（右）出席「高雄時尚大賞」。（圖／高雄市政府青年局提供）

× ▲溫昇豪（右）出席「高雄時尚大賞」。（圖／高雄市政府青年局提供）

▲溫昇豪（右三）最喜歡高雄的陽光與熱情。（圖／高雄市政府青年局提供）