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陳柏霖認識桂綸鎂19年　第一次「旅行激吵」超現實

▲陳柏霖（左）、桂綸鎂不曾吵架。（圖／ 國際富豪汽車提供）
▲陳柏霖（左）、桂綸鎂不曾吵架。（圖／ 國際富豪汽車提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-09-25 19:00:00

陳柏霖、桂綸鎂繼《藍色大門》後19年，二度合體為車子品牌拍攝廣告，兩人在廣告中展開一段公路私密旅行，一場起爭執而吵架的戲，竟是他們認識至今「第一次」吵架，桂綸鎂表示：「這場在車裡吵架的戲讓我很難忘，因為先前在拍《藍色大門》時我們最大的『爭執』，也只不過是在體育館互推對方的身體，但印象中從我認識他到現在，不管是戲劇裡或者是生活狀態裡，我們彼此從來沒有用生氣的狀態大聲地跟對方說話，所以這樣的拍攝對於在我們的關係裡來說，是比較震撼的一幕。」陳柏霖則笑說：「對於我們來說，這樣情緒激昂的戲感覺很超現實。」

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▲陳柏霖（右）、桂綸鎂拍廣告旅行。（圖／
▲陳柏霖（右）、桂綸鎂拍廣告旅行。（圖／ 國際富豪汽車提供）
相隔19年再次攜手拍片，兩人見面時第一句話打招呼，竟很有默契地說出：「Hey，你好嗎？」不言而喻的友情及默契，讓彼此直呼「有種莫名的感動」，陳柏霖表示：「能再次一起拍戲，真的有一種『我知道妳很好，但可以跟我說說妳的故事嗎？我也有好多話想跟妳說』的內心OS。」而桂綸鎂則對於這位老搭檔有著百分百信任與安心感，她笑說：「他讓我覺得很fresh，並非指新鮮的意思，而是整個狀態讓人有清新、明亮的氣質，令人感覺非常的舒服與放鬆。」

被問到彼此「變」最多的部分，桂綸鎂表示：「19 年前的他感覺很『輕盈』沒啥煩惱，現在則讓我感覺變得沉穩，好像生命有了一份重量，我的解讀是他有了更多的故事累積。」至於陳柏霖則表示：「她好像懂『自己』了。有些朋友只見證了彼此的青春，而我們很幸運，更見證了彼此的成長與成熟。」

▲陳柏霖開車追求儀式感。（圖／
▲陳柏霖開車追求儀式感。（圖／ 國際富豪汽車提供）
愛開車到處旅行的陳柏霖更透露過去最難忘的一次經驗，是從那米比亞開車到開普敦的一段路程，難忘沿途美景的他表示：「我真的見到了無法用言語、照片或影片來形容的美景及動植物，我最常跟朋友形容說『那裡什麼都沒有，但卻又好像什麼都有了。』」被問到自己駕車不為人知的習慣，陳柏霖笑說：「一定要導航，就算是要去多熟悉的地方也要開導航，因為那是我自己開車的一種步驟，也是一種儀式感。」

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