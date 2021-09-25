陳柏霖認識桂綸鎂19年　第一次「旅行激吵」超現實

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相隔19年再次攜手拍片，兩人見面時第一句話打招呼，竟很有默契地說出：「Hey，你好嗎？」不言而喻的友情及默契，讓彼此直呼「有種莫名的感動」，陳柏霖表示：「能再次一起拍戲，真的有一種『我知道妳很好，但可以跟我說說妳的故事嗎？我也有好多話想跟妳說』的內心OS。」而桂綸鎂則對於這位老搭檔有著百分百信任與安心感，她笑說：「他讓我覺得很fresh，並非指新鮮的意思，而是整個狀態讓人有清新、明亮的氣質，令人感覺非常的舒服與放鬆。」
被問到彼此「變」最多的部分，桂綸鎂表示：「19 年前的他感覺很『輕盈』沒啥煩惱，現在則讓我感覺變得沉穩，好像生命有了一份重量，我的解讀是他有了更多的故事累積。」至於陳柏霖則表示：「她好像懂『自己』了。有些朋友只見證了彼此的青春，而我們很幸運，更見證了彼此的成長與成熟。」
愛開車到處旅行的陳柏霖更透露過去最難忘的一次經驗，是從那米比亞開車到開普敦的一段路程，難忘沿途美景的他表示：「我真的見到了無法用言語、照片或影片來形容的美景及動植物，我最常跟朋友形容說『那裡什麼都沒有，但卻又好像什麼都有了。』」被問到自己駕車不為人知的習慣，陳柏霖笑說：「一定要導航，就算是要去多熟悉的地方也要開導航，因為那是我自己開車的一種步驟，也是一種儀式感。」