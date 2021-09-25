國民黨立委喊話朱立倫：整合各派聲音、擬定監督模式

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黨內改革部分，魯明哲說，在江啟臣過去一年的努力下，確實有達到一些改變，朱立倫未來持續帶領黨的進步。國民黨也應包容社會各界的聲音，網路與科技化、幹部年輕化要落實，黨務革新朝著民意推進。
另外，魯明哲說，緊接而來的年底公投與2022、2024大選，國民黨沒有休息的空間與磨合的時間，馬上就要啟動準備，不斷透過活動、議題、作戰，產生凝聚能量。面對強勢的執政黨，必須成立有效、民眾接受的監督模式，從中央立委、地方議員，產生共鳴，提升戰力。
立委謝衣鳳表示，希望朱立倫能夠團結國民黨，在這場激烈選舉中，顯見國民黨員想表達自己想法的聲音非常強烈，因此投票率非常高，盼未來朱以包容態度結合所有候選人的優點，重新贏回執政權。
謝衣鳳強調，在野黨最重要的目標應是監督執政黨失誤的施政，而非黨內互打，選舉已經結束，是共同往前走的時刻。
立委鄭麗文表示，希望朱立倫帶領國民黨在未來每一場戰役都能團結、全力以赴，從刪Q罷免、萊豬公投，到2022大選，若每一場戰役都能開紅盤，相信藍營將士氣大增，2024指日可待。
鄭麗文指出，朱立倫也將面臨不少考驗，明年除了尋求連任的縣市長，觀察他的提名與整合能力，若順利就贏一半了。