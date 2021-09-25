江啟臣連任黨主席失利　明日重回街頭拚罷免、公投案

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江啟臣說，雖然他並未成功連任，但是成功的通過了一次眾所矚目的黨內民主考驗，這是我們共同的勝利。他要恭喜當選的朱立倫主席、也感謝張亞中教授以及卓伯源前縣長3位夥伴，是4人的共同參與，鞏固了國民黨黨內民主的實踐，本次的選戰他們都全力以赴，甚至讓外界看來激烈，卻不是零和的勝負戰役，而是一場隊長的選擇競爭，他們是同一隊的籃球隊員，決定了隊長後，接下來是分配攻守位置，上場發揮團體戰力的時刻。
江啟臣說，選戰交鋒難免互有衝撞，希望每個參選人，都能把這些波折留在過去。他將帶頭促成其他兩位候選人支持下一任的當選者，唯有團結可以阻止蠻橫失控的民進黨對人民軟土深掘。
江說，競爭黨主席，是為了延續罷免及公投全面反攻的任務，這比主席選舉更加重要。期許當選的朱主席能承先啟後，更期許與他一起參與這場選戰的幾位候選人也能共同參與，戰鬥的國民黨，不能有空窗期，為了能讓新當選的主席團隊能盡速進入狀況，在全代會前擘畫未來四年的重大政策方向與戰略目標，他宣布於今日率領一級黨務主管進行總辭，並指定李彥秀副秘書長成立交接小組，力求於月底前完成交接，在新任黨主席的領導下向前衝刺。
江啟臣說，面對2022大選，國民黨要爭取勝利，需要持續爭取青年世代、中間選民的支持；更要能在提名作業，舉薦亮眼的新人參選。他未來也將延續任內推動的青年工作，持續推動本黨與青年世代的接觸互動，以及對青年優秀人才的培育，作為黨的後盾。黨交給他任何的選戰任務，只要對重返執政，團結群體有所幫助，他也義不容辭。
最後，江啟臣說，選舉是黨內大開大闔的辯論盛會；選舉落幕，則是團結的開始。