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江啟臣連任黨主席失利　明日重回街頭拚罷免、公投案

▲爭取連任的國民黨主席江啟臣宣布敗選。（圖／朱永強攝,2021.9.25）
▲爭取連任的國民黨主席江啟臣宣布敗選。（圖／朱永強攝,2021.9.25）

記者余祥／台北報導

2021-09-25 19:06:58｜2021-09-25 19:10:06

國民黨主席選舉仍在開票中，不過勝負已經底定，爭取連任的現任主席江啟臣確定無望連任，江啟臣在晚間6時20分在國民黨發表敗選感言。江啟臣表示，不會一輩子當黨主席，但一輩子都是國民黨的戰將，他明日就將回到街頭，立刻投入不到一個月的10月23日台灣基進黨立委陳柏惟罷免案，與好兄弟顏寬恒一起擔任義工掃街，協助公民團體淘汰不適任的民意代表，還給台中海線鄉親一個真正在乎在地，不會到處胡言亂語的立委。

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江啟臣說，作為公投領銜人，也將與其他公投領銜人並肩作戰，回到街頭投入全國巡迴演講，力拚12月18日公投過關。

江啟臣說，雖然他並未成功連任，但是成功的通過了一次眾所矚目的黨內民主考驗，這是我們共同的勝利。他要恭喜當選的朱立倫主席、也感謝張亞中教授以及卓伯源前縣長3位夥伴，是4人的共同參與，鞏固了國民黨黨內民主的實踐，本次的選戰他們都全力以赴，甚至讓外界看來激烈，卻不是零和的勝負戰役，而是一場隊長的選擇競爭，他們是同一隊的籃球隊員，決定了隊長後，接下來是分配攻守位置，上場發揮團體戰力的時刻。

江啟臣說，選戰交鋒難免互有衝撞，希望每個參選人，都能把這些波折留在過去。他將帶頭促成其他兩位候選人支持下一任的當選者，唯有團結可以阻止蠻橫失控的民進黨對人民軟土深掘。

江說，競爭黨主席，是為了延續罷免及公投全面反攻的任務，這比主席選舉更加重要。期許當選的朱主席能承先啟後，更期許與他一起參與這場選戰的幾位候選人也能共同參與，戰鬥的國民黨，不能有空窗期，為了能讓新當選的主席團隊能盡速進入狀況，在全代會前擘畫未來四年的重大政策方向與戰略目標，他宣布於今日率領一級黨務主管進行總辭，並指定李彥秀副秘書長成立交接小組，力求於月底前完成交接，在新任黨主席的領導下向前衝刺。

江啟臣說，面對2022大選，國民黨要爭取勝利，需要持續爭取青年世代、中間選民的支持；更要能在提名作業，舉薦亮眼的新人參選。他未來也將延續任內推動的青年工作，持續推動本黨與青年世代的接觸互動，以及對青年優秀人才的培育，作為黨的後盾。黨交給他任何的選戰任務，只要對重返執政，團結群體有所幫助，他也義不容辭。

最後，江啟臣說，選舉是黨內大開大闔的辯論盛會；選舉落幕，則是團結的開始。


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