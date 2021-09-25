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朱立倫成新共主！藍委籲規劃勝選方程式、青年黨費優惠

▲朱立倫當選國民黨主席。（資料照／記者羅婉庭攝，2021.09.23）
▲朱立倫當選國民黨主席。（資料照／記者羅婉庭攝，2021.09.23）

記者羅婉庭／台北報導

2021-09-25 19:18:10

國民黨主席今（25）日改選，因戰況激烈衝出史上最高投票率，最後前主席朱立倫以7萬多票贏得選戰。立委葉毓蘭表示，這次選舉選得驚心動魄，尤其再最後階段為了凸顯優勢，各陣營互相攻擊，作為最大在野黨，不應是一言堂，未來國民黨一定要快速團結。

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葉毓蘭建議，朱立倫應接納張亞中背後所代表的老黨員的聲音，面對民進黨鋪天蓋地的去中化、刨祖墳，應要有更強硬的反對作為。

在外交上，兩岸緊張局勢讓全民遭殃，但張亞中所提出的兩岸和平備忘錄，不被國民接受，但和平仍是全民追求的，未來不應一昧與大陸為敵、被美國牽著鼻子走，國民黨應扮演樞紐角色，「執政黨被美國當旗子，但受害的是老百姓」。葉毓蘭說，最大在野黨應接納多元聲音對國民黨及國家才會好，應把人民利益放前面，而非美國或中國利益優先。

另外，葉毓蘭指出，未來黨主席應加強爭取青年入黨、擴大政黨支持率與支持族群，也應將張亞中理念加入政治教育；她指出，目前的黨費制度對於年輕人不公平，應建立「學生方案」，給予年輕人優惠，吸引更多青年入黨，培植其參政。

立委曾銘宗則指出，選後團結最重要，為中華民國與國民黨的未來一起努力。黨員結構部分，年輕人比例太低，需建立一套青年培育計畫。從大選與地方選舉來看，年輕人支持率相當低，未來黨主席應該花更大力氣號召年輕人加入國民黨，且要給予他們更多從政機會。

曾銘宗指出，未來黨中央應主導立法院、執政縣市及議會，分別提出有利於青年權益的政策，培植黨內青年，同時擴增政黨支持度。

此外，曾銘宗也強調，朱立倫務必要提出2022最好人選，除了現在14縣市，也要拿下台北、桃園、基隆，高雄也務必派出最強人選，贏回高雄。

至於2024大選，曾銘宗表示，政黨最重要發展就是執政，朱立倫未來應心中無私，建立公開透明機制，選出最有機會勝選的候選人，全黨協助他勝選。

立委洪孟楷表示，對於新任黨主席的三個期許。堅強、團結、向前。首先，堅強黨內各單位的戰力，尤其加強論述、宣傳、組織的選舉攻防。其次，團結所有在野力量，對內整合黨中央、縣市長、國民黨團及各級民代戰力，對外則廣納所有對於執政黨不滿的監督力量。

洪孟楷表示，黨主席上任後應立即「動手做、大步向前」，訂出2022、2024等本屆四年內工作期程及方向，並且每月研考進度，規劃出勝利方程式，帶領黨一步步邁向目標。

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