挪移典禮前夕光雕展演　高雄驛璀璨奪目

就誠如滅火器在「高雄驛起飛」的歌詞裡面的「海風吹阿吹，高雄準備要飛」，高雄一定會揚帆再出發

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挪移的典禮的前夕，高雄市政府特別安排了包括光雕，還有老中青的樂壇演出，最主要是能夠讓大家會回想在19年前高雄在整個城市轉型的過程裡面，高雄火車站的遷移是一個非常重要的關鍵。

▲高雄市長陳其邁笑說，他4歲來到高雄、從高雄火車站下車，牽起了他和高雄50多年相戀相依的過程。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.09.25）

陳其邁強調，因為它不僅帶動了整個南北的縫合，也讓整個交通能夠包括捷運、鐵路地下化等，是串連高雄交通骨幹重要路網的起點，校正回歸也意味高雄在整個發展的中軸線，能重新能夠連結到整個城市的發展的主軸，相信從整個科學園區還有亞灣區，還有高雄火車站的商業區的開發，這個將會串起未來整個高雄不僅是在地理位置的中軸線，更是整個高雄城市轉型的一個新的一個起點。

▲在挪移的典禮的前夕，高雄市政府特別安排了包括光雕，還有老中青的樂壇演出，最主要是能夠讓大家會回想在19年前高雄在整個城市轉型的過程裡面，高雄火車站的遷移是一個非常重要的關鍵。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.09.25）

回顧過去、展望未來，陳其邁說，就誠如滅火器在「高雄驛起飛」的歌詞裡面的「海風吹阿吹，高雄準備要飛」，相信這個是一個高雄揚帆再出發的前夕，明天包括總統，也邀請歷任的市長都來出席明天的這個火車站校正回歸的典禮；據了解，明天除了先前已說不會來的前市長韓國瑜，以及在人在日本的駐日代表謝長廷，以及還不確定的葉菊蘭之外，前市長陳菊、許立明、楊明州人都會出席。