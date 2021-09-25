訴諸大團結　朱立倫宣布當選：今天是民進黨要擔心的時刻

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朱表示，他以一個非常誠惶誠恐的心情，要跟所有國民黨同志，一起出發、一起努力，從現在這一刻開始，將團結全黨同志，不管大家支持的對象是誰，都是支持國民黨的候選人、國民黨的共同理念，國民黨不但要團結，還要號召更多好朋友，回到這個大家庭，一起打拚。
朱說，他已經致電給對手孫文學校校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、現任主席江啟臣，感謝卓伯源非常有風度、有熱忱參選，未來他會請卓一起為黨努力；也感謝張亞中的熱情、決心，張的振臂高呼，讓大家更重視兩岸和平；特別是最辛苦的江啟臣，為黨無私、無我的付出，相信江的每一步，都會跟歷屆主席一樣留下紀錄。
朱表示，黨內選舉過程或有不同意見，但國民黨作為民主政黨，這是展現民主風範的時刻，也是走向更開放、多元政黨的里程碑。
朱強調，今天是民進黨要擔心的時刻，因為他們將會是空前團結的國民黨、充滿戰鬥力的國民黨，會團結起來，對抗民進黨。民進黨或許還想對國民黨選舉見縫插針，他要提醒民進黨不必了，國民黨會共同對抗民進黨，讓國民黨站起來、強起來、硬起來，共同打敗民進黨。
朱立倫也強調，國民黨的兩岸路線不會變成小綠，也不會畏懼民進黨貼的標籤，要重建兩岸交流平台跟管道。