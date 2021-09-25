傳統藝術世代相傳 文化部授證14位「人間國寶」致敬

文化部文化資產局25日舉辦「110年重要傳統藝術暨文化資產保存技術保存者」授證典禮，由文化部長李永得頒授認定證書給13位保存者及1個保存團體。授證典禮由亂彈戲保存者王慶芳藝師與彭繡靜藝師，擔綱開場亂彈劇目《補缸》演出。李永得部長致詞時表示，「人間國寶」是台灣最寶貴的文化資產，授證是對他們默默耕耘的感謝與致敬。





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授證活動在台中文化資產園區舉辦，13位傳統藝術暨文化資產保存者，由文化部長李永得帶領走過紅地毯進入會場。在以「藝湛登峰」為主軸的授證典禮中，李永得一一頒授證書給13位「人間國寶」，分別是：





「恆春民謠」陳英、「亂彈戲」王慶芳、彭繡靜、「阿美族馬蘭Macacadaay」杵音文化藝術團，以及重要傳統工藝「噶瑪蘭族ni tenunan tu benina香蕉絲織布」嚴玉英、「排灣族Kinavatjesan傳統刺繡」陳利友妹、「排灣族tjemenun傳統織布」許春美、「賽德克族Gaya tminun傳統織布」張鳳英、「泥塑」杜牧河、「剪黏」陳三火、「漆工藝」黃麗淑、「玉雕」黃福壽、「傳統木雕」蔡德太與重要文化資產保存技術「製鼓技術」王錫坤等。





▲文化部長李永得授證重要傳統工藝「噶瑪蘭族ni tenunan tu benina香蕉絲織布」嚴玉英。（圖／記者金武鳳攝，2021.9.25)

李永得表示，除了有形的歷史建物，文化資產中還包括無形的資產，其中又可分為傳統表演藝術、傳統工藝、文化資產保存的技術等，這些都是這塊土地千錘百鍊出來的專業技術，是人類的智慧結晶、最寶貴的文化，所以這些保存者被推崇為「人間國寶」，授證是對他們的貢獻表達感謝與敬意。





▲向默默耕耘傳統藝術的人間國寶致敬，今日文化部舉辦授證典禮。（圖／記者金武鳳攝，2021.9.25)

李永得說，獲頒認證的「人間國寶」，在各自領域默默耕耘數十載，他們為台灣文化傳承都有很大貢獻。為了達到文化保存及發揚目的，文化部給予傳習技藝的藝師每月5萬元，來學習的藝生則可獲生活補貼1萬5000元，學得技藝後，還能將技術商業化或繼續做傳藝工作，讓文化資產得以發揚，並透過多元語言向國際傳播，讓人間國寶不僅是台灣級，而是國際級。





另「藝湛登峯-110年重要傳統藝術暨文化資產保存技術保存者特展」，即日起至11月15日在文化資產園區雅堂館展出，歡迎民眾親往參觀，透過作品展出，體驗人間國寶們對文化資產保存及傳承的貢獻。









