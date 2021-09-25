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影／張亞中敗選：黃花崗烈士不會搞棄保　別把同事當垃圾

▲張亞中發表敗選感言（圖／記者羅婉庭攝）
▲張亞中發表敗選感言（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

2021-09-25 21:18:35｜2021-09-25 22:04:02

國民黨主席於今（25）日晚間落幕，朱立倫以8萬5164票勝選，居於第二的張亞中落後2萬多票。張亞中約於8點時召開記者會，指出黃花崗革命失敗了，接下來就是辛亥革命的成功；他也批評黨內棄江保朱發酵，指出「黃花崗烈士不會搞棄保」。

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張亞中在江啟臣、朱立倫分別發表感言後，於一私人民宅內安排記者會發表敗選感言。張亞中表示，雖然這次革命失敗，但黨魂已經被喚醒了，下次辛亥革命就會成功，國民黨未來也會更重視這背後的精神力量，而過去2、30年來，國民黨想得想得就是贏得選舉，用便宜行事、討好民眾的方式贏得選舉，才讓國民黨越來越不被尊敬。

張亞中說，這次選舉得到社會關主與全體黨員的付出，這次不是人與人換位子的選舉，而是找尋方向與黨魂的選舉，在喚起黨魂的道路上邁出了重要的一步。

張亞中表示，黨魂是國民黨持續下去的重要根基，必須堅持孫中山政治思想，若沒有孫中山的政治思想，國民黨將不復存在，若國民黨不能捍衛中華文化，跟著民進黨起舞，就不能再叫中國國民黨。

張亞中強調，所有黨員的身份認同是「我是台灣人，也是中國人」，若黨員對於身份採取搖擺，那他不只對不起列祖列宗，也沒資格當國民黨員。

此外，張指出，國民黨有責任結束兩岸敵對狀況，創造兩岸和平，絕不能因為再也就選擇「拖」的路線，國民黨若選擇「拖」、民進黨選擇「動」，將置台灣人民安全於何處？黨員不應忘記自己的使命，堅持不分裂整個中國主權，但也堅持兩岸分治。

至於黨內棄江保朱，張亞中表示，何苦對黨內同志如此殘忍？難道白天講團結、晚上操作棄保？君子之爭對於國民黨政治文化非常重要，棄保背後的團結不是真正的團結，沒有大公無私、理念的團結，叫做和稀泥，把選舉勝利看得比人格重要是不對的。

張亞中說，國民黨如何成立的？黃花崗72烈士為黨拋頭顱灑熱血、犧牲奉獻的，他們不會搞棄保，因此他對於棄保深惡痛絕，這是把同志當垃圾、當包袱，要丟就丟。

張亞中表示，很多政治人物很在意選舉失敗，但以「樹」舉例，是樹根重要，還是樹葉重要？若樹根已經爛掉、被掏空，這些樹葉的勝利能持續多久，今天國民黨要痛下決心，了解根基問題所在。

張亞中說，過去黨內選舉就是天王換板凳，未來應多擺幾張堅硬的板凳，為黨做更多的事情。至於自己的高票數，張亞中認為主因在於「民心」，他表示，得民心者得天下是中華文化最了不起的智慧，他強調自己沒有金脈與人脈，但他想得就是支持者所想的。

最後，張亞中鞠躬感謝支持者，他強調，這群忠貞黨員對於國民黨、中華民國不離不棄，未來的黨主席能夠回報他們的，就是讓國民黨成為他們心目中所相信的政黨。


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