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高雄驛校正回歸原址　今起一連５天光雕秀見證高雄新時代

▲高雄驛校正回歸，高市府自今晚起一連５天將以精彩光雕秀迎接象徵高雄將自航道高飛。（圖／高市府提供）
▲高雄驛校正回歸，高市府自今晚起一連５天將以精彩光雕秀迎接象徵高雄將自航道高飛。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-09-25 23:02:56

因鐵路地下化完工歷經19年搬遷暫置的舊高雄火車站今(25)日重回中軸線，市長陳其邁表示，不高雄驛(願景館)僅縫合南北紋理，也意味高雄重新連結在整個城市的發展主軸，所有高雄人築夢的起點。就誠如滅火器樂團在高雄起飛歌詞中，「海風吹呀吹，高雄準備要起飛」般，這是高雄要揚帆再出發的時刻。

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▲今天的慶典活動由陳其邁主持，特別邀請民代、地方仕紳以及日本臺灣交流協會代表等貴賓，一起見證高雄驛回歸中軸線。（圖／高市府提供）
▲今天的慶典活動由陳其邁主持，特別邀請民代、地方仕紳以及日本臺灣交流協會代表等貴賓，一起見證高雄驛回歸中軸線。（圖／高市府提供）
高雄驛(願景館)繼今年8月22日啟動儀式後，為喚醒廣大市民對舊高雄火車站的歲月記憶，今天高市府特別以『科技城市 璀璨願景』為主題舉辦挪移慶典，震撼的光雕內容猶如時空穿越機，有過往列車行走鐵軌的歷史畫面也有未來高雄的願景期待。

為方便市民欣賞璀璨艷麗的高雄驛光雕秀，高市府決定加碼延長演出時間，從9月25日至29日將一連五天演出高雄驛光雕秀，同時也會把建國路北側不透明的鐵皮地圍籬改成透明圍籬，方便民眾觀賞這棟擁有全體市民記憶的車站華麗轉身，同步見證即將伴隨而來的高雄新時代。

今天的慶典活動由陳其邁主持，特別邀請民代、地方仕紳以及日本臺灣交流協會代表等貴賓，一起見證絢麗高質感的光影科技秀，有各界踴躍提供的影像舊照。

光雕秀將於今晚7點54分進行到今晚8點，共計6分鐘，接著由新古典室內樂團與滅火器樂團接力表演到晚間9點鐘；明（26）日上午10點，高市府將舉行「高雄驛起飛座落儀式」，蔡英文將親自參加，陪著高雄人迎回這座有著共同記憶的建築物。

陳其邁表示，市府在明天校正回歸典禮前夕安排光雕秀，還有老中青樂團演出，讓大家回想在19年前，高雄在整個城市轉型過程，高雄車站遷移是關鍵，這不僅帶動南北縫合，也讓高雄車站成為包括捷運、鐵路地下化等，串聯交通骨幹路網的重要起點，相信從整個橋科園區、亞灣區，高雄車站會是整個高雄城市轉型新起點。

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