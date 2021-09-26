日本五度捐台灣疫苗　佐藤正久：將繼續提供必要支援

日本捐贈約50萬劑阿斯特捷利康疫苗（AstraZeneca，AZ）於25日午間運抵台灣，目前日本已經贈台390萬劑疫苗，總統蔡英文在推特上感謝日本捐疫苗助台灣。對此，日本自民黨外交部會會長、參議員佐藤正久也在推特上表示，贈台疫苗「還沒結束」，日本「將繼續提供必要的疫苗支援」。





我是廣告 請繼續往下閱讀

日本捐贈的第五批AZ疫苗於25日運抵台灣，日本政府至今已經捐贈台灣五批次、共390萬劑疫苗，捐贈的次數及數量皆是援台國家中之最。總統蔡英文在推特上發文感謝日本五度捐贈台灣疫苗，也感謝日本就台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）大力支持，指出台灣與日本不論是在抗疫或經濟上，都是互相重要的夥伴。





佐藤正久隨後轉發這則貼文，並感謝台灣提供給日本相關醫療設備，支持當地新冠肺炎（COVID-19）疫情。佐藤正久在貼文中提到，贈台疫苗「還沒結束」，日本「將繼續提供必要的疫苗支援」。





針對台灣申請加入CPTPP一事，佐藤正久指出，為了不讓供應鏈出現空白，台灣加入意義重大，強調會盡力幫忙相關事宜。





▲日本參議員佐藤正久在推文中提到，日本贈台疫苗尚未結束。（圖／翻攝自佐藤正久推特）

此外，佐藤正久表示希望美國能幫忙，讓墨西哥、秘魯等中南美洲CPTPP會員國支持台灣，明年將由新加坡輪值CPTPP主席，紐西蘭與日本則是副主席。台灣目前已經與新加坡以及紐西蘭簽訂FTA協定。如果從英國的例子來看，台灣的申請案在明年或有結果。



