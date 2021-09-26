朱立倫重掌國民黨　許智傑：盼能走「台灣國民黨」路線

國民黨主席選舉結果昨日晚間揭曉，前主席朱立倫勝選，確定回鍋執掌國民黨中央，然而其勝選後的發言花了大篇幅提及民進黨囂張、鴨霸等，再次引發各界關注。民進黨立委許智傑今（26）日對此表示，希望國民黨在新主席朱立倫的帶領下，不要為反對而反對，且能夠走「台灣國民黨」路線。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民進黨立委許智傑期盼，朱立倫應帶領國民黨走「台灣國民黨」路線，別再呼應中國國家主席習近平所言之一國兩制。（圖／許智傑辦公室提供）

× ▲民進黨立委許智傑期盼，朱立倫應帶領國民黨走「台灣國民黨」路線，別再呼應中國國家主席習近平所言之一國兩制。（圖／許智傑辦公室提供）

朱立倫昨日晚間在國民黨中央黨部發表當選談話時表示，昨晚起是民進黨開始擔心的一刻，國民黨將是空前團結，充滿戰鬥力的政黨，未來不管罷免、公投及選舉，都不會放棄做為公民權利，共同團結對抗囂張、鴨霸的民進黨。此次選舉民進黨想見縫插針，但國民黨會共同對抗民進黨，讓國民黨硬起來，打敗民進黨。

針對朱立倫的談話提及民進黨，民進黨立委許智傑表示，要恭喜朱立倫再次當上黨主席，也希望朱立倫要大破大立、無與倫比，而不要繼續沈淪。

許智傑說，朱立倫應帶領國民黨走向新的方向，要理性問政，不要為反對而反對；另外朱立倫應該帶領國民黨走「台灣國民黨」路線，別再呼應習近平的一國兩制。

許智傑認為，若只是一味批評民進黨，不思考台灣社會價值，終究還是會被選民唾棄。