高雄老車站回家　蔡英文：中央、地方繼續合作讓高雄更好

具有80年歷史的高雄車站日式帝冠式建築，19年前因為鐵路地下化工程暫時遷移，如今鐵路地下化完成，中博高架橋也完成階段性任務拆除。今年8月22日起市府花了1個多月時間將老車站西移，重新回到高雄市的城市中軸線。總統蔡英文今（26）日赴高雄參加安座儀式表示，19年前高雄努力要從重工業城市轉型，今天已經大步邁向高科技智慧城市，中央與地方會繼續努力，讓高雄越來越繁榮、越來越好。

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▲總統蔡英文表示， 政府有信心也有決心，中央和地方會繼續一起努力，讓高雄越來越繁榮。 （圖／讀者提供）

× ▲總統蔡英文表示， 政府有信心也有決心，中央和地方會繼續一起努力，讓高雄越來越繁榮。 （圖／讀者提供）

蔡英文表示，今天是高雄大日子，老車站重新回到城市中軸線位置，也回到高雄人最熟悉的地方。過去幾天在社群看到很多朋友討論老車站遷移，也有人找出19年前的舊照片，勾起很多回憶。這座車站一直在這裡看著每個屏東來大城市打拚的年輕人、補習結束還要回橋頭的高中生、車站前認真排班的運將、人潮中賣便當的小販，「我相信現場有很多好朋友，包含市長陳其邁，都曾是畫面中的一份子」。

蔡英文說，她其實也算畫面中的一份子，因為自己的家鄉在屏東，回家的路上一定要經過高雄車站，這也是她小時候的記憶所在，今天老車站回到中軸線，也讓人想起19年來高雄的轉變與進步。

蔡英文說，她要特別感謝高雄市前市長、現任駐日大使謝長廷，當年他力排眾議在推動鐵路地下化城市再造工程同時，堅持留下這一座對高雄人意義非凡的老車站，因為他的堅持與遠見，讓大家看到高雄老車站回到老地方。

另外，蔡英文提到，前高雄市長、現任監察院長陳菊在長達10多年任期中，給高雄打下非常好的基礎，大家可以聽到，她剛剛如數佳珍高雄每一個層面的建設，這些都是她任內努力推動的，尤其鐵路地下化，打造四通八達的交通網，都是為了這個城市。

蔡英文說，城市需要愛這座城市的人一棒接一棒拚下去，才能隨著時間經過看到成果，相信這也是高雄人對現任市長陳其邁的期待。今天已經化身願景館的老車站回歸原位，也要告訴所有高雄人，現在這一代要為這座城市打造甚麼樣的願景。

蔡英文說，今年2月她在亞洲新灣區宣布啟動5G AIoT新園區，許多大廠已經跟園區簽約，未來還有5G物聯網自駕車等先進技術，具有競爭潛力的產業都要落腳高雄。回顧19年前努力從重工業轉型的高雄，今天已經大步邁向高科技智慧城市，政府有信心也有決心，中央和地方會繼續一起努力，讓高雄越來越繁榮。