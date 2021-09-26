獨／澎恰恰求救百億賭場大亨？兒子親自回應了

藝人澎恰恰去年欠下2.4億鉅債，除了前陣子突然鬧失聯之外，還扯上連千毅2千萬的直播邀約，日前還與身價百億的賭場大亨林秉文現身記者會，說明還債進度。澎恰恰昨（25）日預告今晚7點將合體林秉文開直播，引發外界猜測澎恰恰是否遇到債務救星，對此，《NOWnews今日新聞》記者致電兒子皮皮，對方透露自己並不清楚直播內容，私下也沒有問過爸爸，會在今晚與大家一同觀看。
記者侯家瑜/台北報導
2021-09-26 11:35:40｜2021-09-26 12:03:10
澎恰恰昨天在臉書宣布今晚7點，將會和「神祕好友林先生」林秉文攜手開直播，力邀網友們前來共襄盛舉，由於對方身價不菲，不禁讓人好奇澎恰恰是否想求助林秉文來還清債務，貼文曝光後，讓粉絲都相當期待：「澎哥你會度過難關，加油」、「你可以走自己的路，你的才藝去賣東西太可惜了」、「以你的人氣，1年2億OK的」。
事實上，澎恰恰的喬債案捲入兒子皮皮，他先前曾表示：「被收押不是單一案件，還有前面事情的累積，已經進入法律程序，後續不方便說。」至於是否擔心家人人身安全，澎恰恰直呼：「當然！」已與家人討論好安全對策，同時感嘆：「兒子一夜之間長大，人生遇到麻煩事，他也勇敢面對。」