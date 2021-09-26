獨／澎恰恰求救百億賭場大亨？兒子親自回應了

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▲澎恰恰（左）日前與林秉文（右）一同出席記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.09.17）

× ▲澎恰恰（左）日前與林秉文（右）一同出席記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.09.17）

澎恰恰的喬債案捲入兒子皮皮，他先前曾表示：「被收押不是單一案件，還有前面事情的累積，已經進入法律程序，後續不方便說。」至於是否擔心家人人身安全，澎恰恰直呼：「當然！」已與家人討論好安全對策，同時感嘆：「兒子一夜之間長大，人生遇到麻煩事，他也勇敢面對。」

▲澎恰恰目前手上剩下一個節目。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.09.17）