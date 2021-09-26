孟晚舟獲釋緩解美中緊張？美智庫：美國將繼續制裁華為

中國「華為公主」孟晚舟與美國檢方達成協議，在加拿大被關押將近3年後，於25日獲釋返回中國，許多中國民眾更熱情拿著橫幅前往機場接機。不過孟晚舟獲釋，是否代表中國與美國以及加拿大，有美國智庫學者直言，短期之間不會緩和美加中三國之間的緊張關係，華為仍可能被列入制裁名單當中。





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根據《南華早報》報導，華為副董事長兼首席財務長孟晚舟2018年12月在加拿大溫哥華被羈押，不久之後，就因間諜罪遭到逮補的加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michael Spavor）如今也隨著孟晚舟獲得釋放而恢復自由。但是北京與美國和加拿大的關係仍然充滿深深的不信任，且可難以化解。





威爾遜基辛格研究所所長戴利（Robert Daly）表示，雖然孟晚舟或是之後，兩名加拿大公民恢復自由，受到華府、尤其是渥太華的歡迎，但是中方火速釋放他們，卻默認了北京這三年來一直否認的事情，那就是「他們是人質，就是這麼簡單」。史佩弗在今年稍早被判處了11年的徒刑，而康明凱一直到獲釋之前，都還在等待中方宣佈判刑。





從美國的角度來看，對於華為的懷疑仍然存在。布魯克林的美國檢察官表示，雖然已經延遲對孟晚舟的起訴，但是對華為的詐欺案仍然在進行。有人認為，中國可能會因孟晚舟案採取強硬手段奏效，未來更加大膽妄為。





戴利認為，孟晚舟被釋放不代表美中緊張關係降溫，不論是美國還是中國都沒有對於孟晚舟案作出讓步，北京將孟晚舟返國是為人質外交的證明，加拿大與世界其他國家的關鍵問題將會是如何看待中國，並且準備好持續接受這項戰略。戴利表示，中國可能藉此反控美國錯誤起訴孟，並將孟的獲釋解讀成中國一大勝利，外交上極可能採取更為強硬戰略。





美國外交關係協會學者史國力（Adam Segal）也直言，孟晚舟獲釋不會改善美中關係，拜登政府將會繼續制裁華為，中國仍會因孟晚舟被捕而覺得遭到脅迫。史國力表示，不信任仍然存在，尤其是在技術方面。





▲美國智庫認為，孟晚舟被釋放返國，不會讓美中緊張關係降溫，反可能會掀起更大的波瀾。（圖／美聯社／達志影像）

自2019年以來，美國政府已經將中國科技巨擘華為列入出口管制實體清單（Entity List），禁止任何美國供應商向華為出售商品。華府指稱，華為與中國政府之間有關係。一直以來北京不斷強調，孟晚舟被捕，是由於美方要阻止華為迅速在全球行動電信市場攻城掠地，而加拿大是聽命行事。





美國司法部已經將華為以及其數十家子公司列為國家安全威脅，並且禁止其相關產品安裝在美國5G網路內。由於美國已經將中方定調為主要對手與威脅，就算孟晚舟獲釋能促成美中之間更多合作，但拜登政府也將會因此面臨更多的批評。



