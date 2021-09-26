名家論壇》韋安／黨主席選舉，國民黨三分天下和最後贏家

從來沒有一場黨主席選舉，會有如此的火花四射。候選人相互毫無底線的攻擊，吵熱了話題。讓國民黨的聲量，拉升到自2020大選後的最高峰。





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雖然，選後3位主要參選人都一致呼籲團結，但國民黨有可能已形成三分天下的格局。





張亞中本來只是個書生論道者，不受重視的黨內邊緣角色。最後卻變成深藍黨員心目中理論大師，而且險些危及到朱立倫的主席之位。





選後，張說他的支持者不是張粉，而是中華民國粉。但這些人對他所提出一些主張，有著高度的認同，選後也會持續性的追捧。





因為長期以來，藍營在現今時代，都缺乏一種淺顯的理念價值，而「張教授」為大家找到了。即使這種論述，在真實的選舉市場是導致更大失敗的「票房」毒藥，不過深藍支持者卻以為這是晨鐘暮鼓和天籟之音。





洪秀柱、韓國瑜都曾帶起柱粉和韓粉風潮，但他倆在脫離選舉舞臺之後，都趨於低調。不輕易把支持者力量，捲入到黨內事務和紛擾中。





張亞中則不然，從2016充當洪秀柱軍師，到創辦孫文學校，參選2020國民黨總統黨內初選（支持度3.544%）他一直是狂熱的價值推銷員。經過這次選舉，得到3成多黨員支持。這會給了他更大的鼓勵，2024總統選舉，國民黨初選候選人裡面，一定還會有他的名字。





朱立倫心驚膽跳地贏了這次選舉，他的下一步值得關注。向來被認為是「政治精算師」，但其功力被發現已大打折扣，他的「精算」已成為一種負資產，時常算不准。





如果他去年就參選黨主席補選，今天的種種尷尬場面，和被貼上「美國線民」標籤，就不會發生。雖然國民黨建制派還是一直推崇他當新的領袖，因為青黃不接沒有其他可選，但都會對他的能力打上問號。





朱立倫原本精算，如果去年接任黨主席，就要面對高雄的市長罷免和補選兩場災難，會受傷。而今年的主席選舉之時，正好是國民黨的谷底，會加分。結果沒想到由於民進黨進口萊豬，以及5月的疫情，讓國民黨提前反彈。讓他本以為的「救星」之姿走了樣。再加上張亞中橫空殺入，都讓朱立倫的黨內威信大打折扣，能力也會受到嚴重質疑。





這樣一位回鍋領袖，連黨內選舉都七零八落，險象環生，何以有能力帶領國民黨，去迎接2022和2024的挑戰。即使朱能讓藍營贏得2022他承諾中的勝利，他個人的民意支持度還是很難反轉。在藍營中全民意支持度，會在侯友宜，郭台銘之後，在無分藍綠白中，也可能無法超越柯文哲。他的總統夢已是一場鏡花水月。





江啟臣雖然只得3萬多票，第三名，卻是這場選舉中唯一的贏家。他雖然落敗，卻得以全身而退，沒有受到重傷害。





其他兩位，一位被貼上「美國線民」的標籤，一位猛批對方是紅統。兩個人的人格設定，都遭毀滅性崩塌。只有江維持一定風度，也沒有軟肋被攻擊，在形象上把其他人比下去。





選戰中，江藉著機會，大力宣傳和展現，過去一年多來作為和「功績」。讓外界瞭解他其實有做事，能做事，而非完全「不行」。





江在過去一年多的主席任內，雖然領導和組織能力受到不少黨內同志的非議，但他發起兩項足以讓綠色執政生畏的公投，讓國民黨支持度超越民進黨，幕後支持多起罷免案，桃園已成功，臺中還是進行式。





如果從全民意，而非37萬黨員的黨意來看，江啟臣顯然比朱張兩人更具吸引力，且有濃厚的臺派色彩。不到50歲的年齡，比氣長，就把其他兩人比下去了。











●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問





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