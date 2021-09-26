時隔19年　高雄驛回娘家座落城市中軸線

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日本臺灣交流協會代表泉裕泰說，最感動的是經過這麼多年的時光，舊高雄車站80年前建造以來，始終被珍惜使用著，更在遷移後的19年後再度遷回，讓他對台灣朋友的溫暖感激不已，就像駐日代表謝長廷說到的，車站有著許多人的悲歡離合，「火車就算再怎麼誤點、終究會到達車站，看不見盡頭的隧道，也一定會有出口」。
前市長陳菊則說，在台灣歷經疫情困難的時候，非常感謝基於自由共同民主的價值，美、日好朋友及時在這時候協助台灣度過難關，在這樣的時刻一定要更加感謝；陳菊並強調，市政建設是一棒接一棒，世代的傳承要做到最好，她也替陳其邁市長加油、感謝蔡英文總統支持南北平衡，回到高雄非常高興，感謝每一任市長的付出，困難會過去，但留下的會給世世代代的高雄人。
總統蔡英文表示，老車站回到城市中軸線，也回到高雄人最熟悉的地方，這座車站一直在這裡看著所有的人，而這裡也是自己小時候的記憶所在，市政一棒一棒接下去，這個城市才能隨著時間逐步看到成果，這也是大家對陳其邁市長的期待，她有信心、也有決心，中央和地方一定會越來越好。
市長陳其邁也指出，一個人會珍惜過去，表示他真心珍惜這段故事，一座偉大的城市，珍惜過去的歷史和建築，也代表認真對待城市，所以建築的保留不僅是是保留建築，更是保留高雄人共同的情感，這也意謂高雄的精神從來不是速成，而是一種淬鍊，而車站回歸定錨，代表台日之間的有誼持續的深化、更加穩固，「高雄準備要飛」，也希望更多人把高雄從他鄉變故鄉。