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時隔19年　高雄驛回娘家座落城市中軸線

▲今（26）天上午高雄驛座落儀式邀請到總統蔡英文、歷任市長、交通部長王國材等人、日本臺灣交流協會代表泉裕泰等人都來見證。（圖／高雄市政府提供）
▲今（26）天上午高雄驛座落儀式邀請到總統蔡英文、歷任市長、交通部長王國材等人、日本臺灣交流協會代表泉裕泰等人都來見證。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-09-26 12:10:05

高雄驛是全台唯一搬出去19年後又搬回來的車站，今（26）天上午高雄驛座落儀式邀請到總統蔡英文、交通部長王國材等人、日本臺灣交流協會代表泉裕泰都來見證，歷任市長中除了先前已說不會來的前市長韓國瑜，前市長葉菊蘭、陳菊、許立明、楊明州等人都出席，而人在日本的駐日代表謝長廷則以錄製影片方式恭喜高雄驛回老娘家

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謝長廷指出， 2002年3月，千人一起唱著歌，送走高雄驛最後一班火車，這一別整整19年，老火車站是乘載許多人回憶的地方，一座城市應該有能力留下一座老火車站，19年前的最後討論是以遷移方式留下來，這是台灣的第一次，大家都充滿使命感和熱情，高雄驛是台日歷史牽絆的建築物，已經使用了80年，代表我們對於城市記憶的重視、對台日共同記憶的尊重，也讓更多感人的故事為後人所傳頌。

日本臺灣交流協會代表泉裕泰說，最感動的是經過這麼多年的時光，舊高雄車站80年前建造以來，始終被珍惜使用著，更在遷移後的19年後再度遷回，讓他對台灣朋友的溫暖感激不已，就像駐日代表謝長廷說到的，車站有著許多人的悲歡離合，「火車就算再怎麼誤點、終究會到達車站，看不見盡頭的隧道，也一定會有出口」。

前市長陳菊則說，在台灣歷經疫情困難的時候，非常感謝基於自由共同民主的價值，美、日好朋友及時在這時候協助台灣度過難關，在這樣的時刻一定要更加感謝；陳菊並強調，市政建設是一棒接一棒，世代的傳承要做到最好，她也替陳其邁市長加油、感謝蔡英文總統支持南北平衡，回到高雄非常高興，感謝每一任市長的付出，困難會過去，但留下的會給世世代代的高雄人。

總統蔡英文表示，老車站回到城市中軸線，也回到高雄人最熟悉的地方，這座車站一直在這裡看著所有的人，而這裡也是自己小時候的記憶所在，市政一棒一棒接下去，這個城市才能隨著時間逐步看到成果，這也是大家對陳其邁市長的期待，她有信心、也有決心，中央和地方一定會越來越好。

▲市長陳其邁表示，車站回歸定錨，代表台日之間的有誼持續的深化、更加穩固。（圖／高雄市政府提供）
▲市長陳其邁表示，車站回歸定錨，代表台日之間的有誼持續的深化、更加穩固。（圖／高雄市政府提供）
市長陳其邁也指出，一個人會珍惜過去，表示他真心珍惜這段故事，一座偉大的城市，珍惜過去的歷史和建築，也代表認真對待城市，所以建築的保留不僅是是保留建築，更是保留高雄人共同的情感，這也意謂高雄的精神從來不是速成，而是一種淬鍊，而車站回歸定錨，代表台日之間的有誼持續的深化、更加穩固，「高雄準備要飛」，也希望更多人把高雄從他鄉變故鄉。

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