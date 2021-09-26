時隔19年　高雄驛回娘家座落城市中軸線

除了先前已說不會來的前市長韓國瑜，前市長葉菊蘭、陳菊、許立明、楊明州等人都出席，而人在日本的駐日代表謝長廷則以錄製影片方式恭喜高雄驛回老娘家

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謝長廷指出， 2002年3月，千人一起唱著歌，送走高雄驛最後一班火車，這一別整整19年，老火車站是乘載許多人回憶的地方，一座城市應該有能力留下一座老火車站，19年前的最後討論是以遷移方式留下來，這是台灣的第一次，大家都充滿使命感和熱情，高雄驛是台日歷史牽絆的建築物，已經使用了80年，代表我們對於城市記憶的重視、對台日共同記憶的尊重，也讓更多感人的故事為後人所傳頌。