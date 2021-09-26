今天不打羽球了！戴資穎突發俏麗照 10萬人朝聖：回不去
世界球后戴資穎在今年東京奧運表現亮眼，拿下女子羽球單打銀牌，知名度火速攀升，而在返台之後，也陸續活動以及訓練，今（26）日，小戴收起打球時的殺氣，發出一張俏麗可愛的照型照，讓不少網友為之一亮，就連藝人也直呼「真的超漂亮！」
編輯中心/綜合報導
2021-09-26 13:15:26
戴資穎一早在IG曬出自己俏麗造型，寫下「早安，工作照，每次工作都能嘗試各種不同的造型風格，期待成品！」只見她一身中空露肚短版上衣以及格紋外衫，底下搭配短窄裙，時尚搭配的模樣看起來相當可愛，與在球場上的形象，根本判若兩人。
原來，這是因為最近中央推出的振興五倍券準備上路，上週高雄市政府特別邀請戴資穎，擔任五倍券加碼推出的高雄券代言人，因此小戴才會穿著這一身勁裝，讓球迷看見有別於球場上的戴資穎。
貼文曝光不到兩小時，就有超過10萬人按讚留言「老天鵝，真的美到哭」、「超級漂亮啊啊啊啊，好適合」、「真的超級美啦」、「可愛到爆」、「好不一樣，看完回不去耶」、「小戴還是要這樣去場上打球？」而由於造型驚豔，就連藝人魏蔓、袁艾菲、李易等人都出面留言「漂亮耶！」、「好漂亮」。（編輯：張嘉哲）