朱立倫覆電習近平：「求同尊異」增進互信融合

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習近平表示，當前台海情勢複雜嚴峻，全體中華兒女要和衷共濟、團結向前，期望兩黨登高望遠，堅持共同政治基礎，堅守民族大義，戮力合作，為同胞謀福祉，為台海謀和平，為國家謀統一，為民族謀復興。
朱立倫於上午11點覆電表示，兩岸關係30多年來，在貴我兩黨不斷的努力推動下，各層面的交流合作獲得相當良性的進展。惟近年來，在民進黨執政，採取「去中」「反中」政策，改變兩岸現狀，造成兩岸形勢險峻，使兩岸人民極度不安。
朱立倫表示，深盼今後兩黨在「九二共識」「反對台獨」基礎上，求同尊異，增進互信融合，加強交流合作，讓兩岸關係和平發展繼續前行。共同造福兩岸民眾，促進台海和平穩定。
朱立倫回函全文：
中國共產黨中央委員會習總書記習近平勛鑒:
九月廿六日賀電敬悉，謹申謝忱。
兩岸關係三十多年來，在貴我兩黨不斷的努力推動下，各層面的交流合作獲得相當良性的進展。惟近年來，在民進黨執政，採取「去中」「反中」政策，改變兩岸現狀，造成兩岸形勢險峻，使兩岸人民極度不安。
兩岸人民同為炎黃子孫，深盼今後貴我兩黨在「九二共識」「反對台獨」基礎上，求同尊異，增進互信融合，加強交流合作，讓兩岸關係和平發展繼續前行。共同造福兩岸民眾，促進台海和平穩定。
耑此復謝，順頌時祺