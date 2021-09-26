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朱立倫覆電習近平：「求同尊異」增進互信融合

▲朱立倫覆電習近平。（圖／記者羅婉庭翻攝）
▲朱立倫覆電習近平。（圖／記者羅婉庭翻攝）

記者羅婉庭／台北報導

2021-09-26 13:10:36｜2021-09-26 13:40:20

中共國家總書記習近平今（26）日上午9點發出賀電給國民黨新任黨主席朱立倫。習近平於賀電中重申兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」的政治基礎上合作互動。朱立倫於11點回函表示，深盼今後貴我兩黨在「九二共識」「反對台獨」基礎上，求同尊異，增進互信融合。

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江啟臣於去年當選時未收到中共賀電，如今習近平「恢復慣例」，於上午9時發賀電祝賀朱立倫當選黨主席，並於賀電中以「先生」稱呼朱立倫。習近平表示，過去一個時期，貴我兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政基礎上良性互動，加強合作，順應兩岸同胞共同願望，推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞，成效有目共睹。

習近平表示，當前台海情勢複雜嚴峻，全體中華兒女要和衷共濟、團結向前，期望兩黨登高望遠，堅持共同政治基礎，堅守民族大義，戮力合作，為同胞謀福祉，為台海謀和平，為國家謀統一，為民族謀復興。

朱立倫於上午11點覆電表示，兩岸關係30多年來，在貴我兩黨不斷的努力推動下，各層面的交流合作獲得相當良性的進展。惟近年來，在民進黨執政，採取「去中」「反中」政策，改變兩岸現狀，造成兩岸形勢險峻，使兩岸人民極度不安。

朱立倫表示，深盼今後兩黨在「九二共識」「反對台獨」基礎上，求同尊異，增進互信融合，加強交流合作，讓兩岸關係和平發展繼續前行。共同造福兩岸民眾，促進台海和平穩定。

朱立倫回函全文：

中國共產黨中央委員會習總書記習近平勛鑒:

九月廿六日賀電敬悉，謹申謝忱。

兩岸關係三十多年來，在貴我兩黨不斷的努力推動下，各層面的交流合作獲得相當良性的進展。惟近年來，在民進黨執政，採取「去中」「反中」政策，改變兩岸現狀，造成兩岸形勢險峻，使兩岸人民極度不安。

兩岸人民同為炎黃子孫，深盼今後貴我兩黨在「九二共識」「反對台獨」基礎上，求同尊異，增進互信融合，加強交流合作，讓兩岸關係和平發展繼續前行。共同造福兩岸民眾，促進台海和平穩定。

耑此復謝，順頌時祺

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