不認新片《鱷魚》有戀母情節 柯震東談戀愛沒在看年紀
由導演陳大璞執導的新片《鱷魚》，找來柯震東、李心潔擔綱男女主角，雖然2人現實生活中年齡相差15歲，但電影中互相依靠、扶持的情感讓人動容，組成「鱷魚CP」也無違和感。日前3人接受《NOWnews今日新聞》專訪，柯震東分析男女主角因互相需要才走到一起，否認小魚（柯震東 飾演）是將缺乏的母愛，轉移到悉心照顧自己的陳芝平身上（李心潔 飾演），認為只要2人能在彼此身上找到嚮往的特質，談起戀愛就和年齡無關。
記者臺孝婷/台北報導
2021-09-26 13:27:05｜2021-09-26 13:28:49
柯震東飾演的小魚從小缺乏母愛，甚至因拯救女主角被打到送醫，打扮花枝招展的媽媽僅是前來討錢，隨後就假藉買東西快閃離開。反倒是一旁的李心潔不顧男主角反對，堅持照顧對方生活起居，餵食、洗澡一手包辦，雖然雙方有著年齡的差距，但仍慢慢地日久生情，發展出姊弟戀，並將彼此視為生命中最重要的人。 曾和大12歲蕭亞軒有過一段情的柯震東表示，小魚是第一次體會到有人對自己的關心、體貼，「這跟年齡沒有關係，他人生經歷中沒有這種東西，主任（李康生 飾演）也不是他真正的依靠。所以我覺得小魚的世界觀很簡單， 他一直得不到認同、被肯定，甚至是被照顧的感覺。其實就是雙方生活中沒有的東西，在對方身上找到互相缺失和嚮往的東西，愛上對方就是很順理成章的事情。」柯震東也透露自己在感情中，喜歡保護女友，但仍渴望女友的悉心照顧。