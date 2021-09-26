逾2.5萬筆學習歷程檔案資料遺失 教育部公布補救措施
學習歷程檔案昨（25）日爆發疑工程師操作不慎，導致學生上傳的檔案遺失，不過教育部今（26）日上午召開記者會表示，這是學習歷程公版模組的問題，而非單一人為疏失，受影響範圍為81校、7854名學生，且僅9月5日至9月22日上傳的檔案有所影響，現已建立因應機制與後續改善計畫。
記者黃仁杰／台北報導
2021-09-26 13:31:49
教育部針對部分高中學生於9月5日至9月22日期間上傳學習歷程學校平台的資料遺失事件進行表示，這是國教署委託暨南大學建置的學習歷程公版模組，從9月中開始，進行搬移到新機房虛擬主機VM的相關作業，發線少數VM的硬碟設定失誤，造成部分檔案無法連結。
遺失的檔案範圍，僅限於「使用暨南大學招商商開發之學習歷程檔案公板模組」的學校中，於「9月5日至9月22日期間」，有上傳「109學年度第2學期『課程學習成果』及『多元表現』檔案」到學校平台，且「資料備份在該3台VM硬碟」的學校學生，初步評估，受影響的範圍為學校81校、學生7854人、資料2萬5210件，包括「課程學習成果」9793件、「多元表現」1萬5417件。
在後續因應上，教育部說明，受影響資料已進行清冊，將於今日上載於「學習歷程中央資料庫」，提供各校下載，以利學校能對焦輔導協助受影響的學生，重新上傳受影響的資料。同時讓學生上傳截至日延長至9月底，並建立專案輔導機制，指定專責人員協助受影響學生完成上傳。
針對可能有部分學生已上傳資料，但已無備用檔案可重新上傳，可由教師輔導學生重製，國教署將補助教師輔導學生衍生的鐘點費。
最後，為避免相關事件重演，教育部表示，將強化台中機房與台北機房虛擬儲存平台備份，專人定期檢視備份作業及還原演練，以確保備份機制完整，啟動虛擬主機快照功能，增加為每日6次，每日下午6時啟動異地備份，本地備份提升為每日6次，以落實備份機制。
在強化資訊安全與監督機制上，會增加系統資安管理細部操作程序，並建立多人多重驗證機制，委託資安專業團隊每月進行檢核，也會要求監督廠商每日落實資料備份，並於廠商進行系統重要調整、操作時，指派專家全程介入監督協助。