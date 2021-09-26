習近平要朱立倫謀統一　王定宇籲檢視是否為「正常倫」

朱立倫25日於國民黨主席選舉中勝出，當選新任主席，中國國家主席習近平今（26）日上午發出賀電給朱，賀電中呼籲一同「為國家謀統一」，受到各界關注。民進黨立委王定宇中午對此表示，這是習近平給朱立倫下指令，接下來可以檢視，朱立倫是否敢譴責中國機艦擾台，又或者是否敢聲援港人等等，就可以知道朱立倫究竟是否恢復成「正常倫」。

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王定宇表示，中國共產黨給中國國民黨的賀電來了，習近平給朱立倫下指令，要朱立倫「為國家謀統一」，習近平說的國家當然是「中華人民共和國」，接下來就看看朱立倫能否恢復「正常倫」，能否實踐自己曾經主張的「反共親美」。

王定宇說，他提供4個簡單指標來檢視，包含「敢為中共機艦擾台大力譴責中國」、「不阻擾台灣完成參加CPTPP」、「聲援港人、藏人、維吾爾人，最重要的是要求無罪釋放台灣公民李明哲」與「譴責中國違反國際規範、無理糟蹋台灣農產品，支持台灣在世貿提出控訴」。

王定宇說，由上述4個指標就可以看出，過去自稱「正常倫」的朱立倫，是否從「不正常倫」恢復為「正常倫」了。