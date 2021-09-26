學習歷程檔案遺失　蘇貞昌：即刻補救並進行全面體檢

有關教育部國教署學習歷程系統因人為疏失，導致全國81所學校、學生7,854人上傳檔案遺失一案，行政院發言人羅秉成今（26）日表示，行政院長蘇貞昌於第一時間即要求教育部儘速採取補救措施，以確保學生權益不受影響，並指示行政院資通安全處立即組成專案團隊，對教育體系之資訊作業進行全面性的總體檢，找出潛在問題及提出改善對策，務必在最短時間內改善教育體系的資安系統問題。

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羅秉成指出，根據教育部調查，本次事件肇因為人為疏失，主要原因包括人為設定錯誤、缺乏異常管理機制、缺乏內部檢核機制等因素，對於因此事件而造成學校師生及家長的困擾及負擔，教育部必須盡全力加以補救，以確保學生權益不受影響。對於承攬業務單位的疏失，也應該就契約內容進行究責。除了補救措施之外，蘇貞昌要求教育部也立即落實內部管理及作業程序，以確保不會再發生類似的情形。

羅秉成表示，蘇貞昌於昨日便立即要求行政院資通安全處籌組專案團隊，針對教育部及相關學校的資訊作業，進行全面性的總體檢，而專案團隊的成員除了政府部門的人員以外，也應邀請資訊和資安領域的專家和學者共同參與組成，針對教育體系資訊系統開發的作業流程進行詳細的查核，以線上和實地並行的方式行訪視和檢查，儘速提出整體改善分析報告，督導教育部進行全面改善。