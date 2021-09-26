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兩樣情！大肆報導孟晚舟之外 中國冷處理加國獲釋公民

▲華為財務長孟晚舟25日晚間搭乘包機抵達深圳，受到接機民眾英雄式歡迎。（圖／美聯社／達志影像）
▲華為財務長孟晚舟25日晚間搭乘包機抵達深圳，受到接機民眾英雄式歡迎。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-09-26 15:47:04

（中央社記者吳柏緯上海26日電）華為財務長孟晚舟25日晚間搭乘包機抵達深圳，受到接機民眾英雄式歡迎，中國官媒大肆報導。相比之下，對於兩名加拿大公民獲釋返國的消息卻是一片靜悄悄，彷彿從未發生。

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孟晚舟獲釋後自溫哥華搭乘中國政府包機，於昨晚抵達廣東深圳。在孟晚舟抵達中國之前，官媒已經開始報導，將這次的事件定調成因為「中國政府不懈努力」，孟晚舟才得以離開加拿大，返回中國。

歌頌孟晚舟的「堅毅不屈」以及中國政府的努力不懈，幾乎成了大至官媒、小到自媒體的標準公式。綜觀25日上午至今，包含央視、新華社、人民日報、環球時報等官媒都大篇幅報導，甚至部分媒體昨晚以直播的方式，報導這個「英雄歸來」的歷史時刻。微博等中國社群平台上，關於孟晚舟的話題至今仍名列前茅。

然而，相比孟晚舟的報導，被媒體稱作「兩個麥可」（Two Michaels）的加拿大前外交人員康明凱（Michael Kovrig）與商人史佩弗（Michael Spavor）同日獲釋，並搭機回到加拿大的新聞，中國媒體幾乎有默契的「冷處理」。

不只沒有相關報導，甚至連提到孟晚舟獲釋、返回中國的消息時，都特意地避免談到任何與康明凱、史佩弗有關的關鍵字，彷彿他們在中國經歷被捕、關押、審判與釋放等一連串事件並不存在。

然而，即便官媒低調避談，但中國仍有一些自媒體、微博大V（官方認證的帳號）或是評論寫手在網路上稱：「無罪的孟晚舟，怎麼能與有罪的康明凱、史佩弗相比」、「孟晚舟光明正大回國，受到祖國人民熱烈歡迎，加拿大人偷偷摸摸逃回去」。

2018年12月，加拿大應美國當局要求逮捕在溫哥華轉機的孟晚舟。中國數日後以涉嫌刺探情報為由，拘留康明凱和史佩弗，並否認這是「人質外交」。 孟晚舟昨日獲釋後，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）隨後證實，「兩個麥可」也獲釋返國。（編輯：翟思嘉）1100926


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