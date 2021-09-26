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習近平賀電籲朱立倫謀統一　卓冠廷：恐成國民黨亡黨祭文

▲前台中市新聞局長卓冠廷認為，若朱立倫未對習近平賀電做出適當回應，此賀電恐成國民黨的亡黨祭文。（圖／資料照）
▲前台中市新聞局長卓冠廷認為，若朱立倫未對習近平賀電做出適當回應，此賀電恐成國民黨的亡黨祭文。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2021-09-26 14:07:38｜2021-09-26 14:44:08

朱立倫25日於國民黨主席選舉中勝出，當選新任主席，中國國家主席習近平今（26）日上午發出賀電給朱，賀電中呼籲一同「為國家謀統一」，受到各界討論。前台中市新聞局長卓冠廷對此表示，朱立倫如果沒有對此賀電有適當的回應，就算選贏張亞中，這179字賀電，恐變成國民黨的亡黨祭文。

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卓冠廷說，朱立倫昨日好不容易苦戰結束當選黨主席，慷慨激昂地說，共同捍衛中華民國的戰鬥開始了，但習近平今日發了賀電又給中國國民黨和朱立倫出了「習題」。

卓冠廷說，原本張亞中的紅統色彩和亡黨感，逼得國民黨縣市長和民代紛紛表態，甚至棄江啟臣去保朱立倫，換取國民黨2022的生存空間，但習近平賀電中，揭示的「九二共識」、「加強合作」，甚至出現了「為國家謀統一」的字眼，又把國民黨打回原形。

卓冠廷說，這驗證了中國國民黨不論選出哪一位黨主席，如果要迎合中共，只能回到「九二共識」的框架下，去實現「為國家謀統一」的任務，台灣人不可能裝作沒看到。

卓冠廷表示，朱立倫和戰鬥藍，你們要捍衛的是和中共謀統一的中華民國嗎？朱立倫如果沒有對習近平賀電有適當的回應，就算選贏張亞中，這179字賀電，恐變成國民黨的亡黨祭文。

另稍早朱立倫回應習近平的內容也曝光，不過通篇未出現「中華民國」字眼，再度引發論戰。民進黨立委洪申翰就說，朱立倫這幾個星期以來，幾乎在每一場競選黨主席的演說、每一篇貼文，都在慷慨激昂地高呼「捍衛中華民國」，「但，朱主席，為何你獨獨在給習總書記的這封回信信箋上，漏了這幾個字。Why？」

▲民進黨立委洪申翰強調沒有騙王婉諭的選票，原本黨團就安排他當第二順位的召委，當抽籤排擠掉席次時，第二順位的召委就要讓出位子給第一順位召委。（圖／翻攝自洪申翰臉書）
▲朱立倫於回應習近平的信件中，未提及「中華民國」，民進黨立委洪申翰對此表示不解。（圖／翻攝自洪申翰臉書）

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