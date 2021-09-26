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桃園謝票　朱立倫：已回覆習近平賀電盼求同尊異

▲中國國民黨主席當選人朱立倫26日到桃園市謝票表示，已接獲中共總書記習近平賀電，並回覆將秉持國民黨的黨綱、黨章規範，九二共識，反對台獨，在求同存異之外，進一步求同尊異。（中央社）
▲中國國民黨主席當選人朱立倫26日到桃園市謝票表示，已接獲中共總書記習近平賀電，並回覆將秉持國民黨的黨綱、黨章規範，九二共識，反對台獨，在求同存異之外，進一步求同尊異。（中央社）

吳睿騏

2021-09-26 14:53:35

（中央社記者吳睿騏桃園26日電）中國國民黨主席當選人朱立倫今天到桃園謝票時指出，接獲中共總書記習近平賀電，並回覆將秉持國民黨黨綱、黨章規範，九二共識，反對台獨，在求同存異之外，能進一步求同尊異。

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國民黨主席改選結果昨晚揭曉，朱立倫獲得8萬5164票，以45.78%得票率當選，繼2015年之後，將重掌黨中央兵符。他今天展開全台感恩謝票之旅，上午先前往國民黨桃園市中壢區黨部。

他在會前接受媒體採訪表示，上午9時許接獲習近平賀電，內容特別強調九二共識、反對台獨，在這樣基礎之上繼續交流。

他也依慣例，以中國國民黨黨主席當選人頭銜回覆，指出將秉持國民黨的黨綱、黨章規範，九二共識，反對台獨，而且希望在求同存異之外，將來能夠進一步求同尊異。

朱立倫說，啟動全台謝票行程第1站選擇桃園市，因為桃園是他的家鄉、他的根，他參選黨主席活動的第1站是到桃園，當然謝票的第1站也是回桃園，桃園永遠都是他的家，感謝家鄉所有黨內先進同志給他最大溫暖、最多支持。

記者詢問，改選結果得票率未過半，也是自2001年黨員直選主席以來的最低得票率，是否擔心未來帶領國民黨會遇到挑戰、困難及意見分歧。

對此，朱立倫指出，昨天不管黨內先進支持的是哪一位候選人，都是支持中國國民黨，都是最愛中華民國。

他說，從昨天晚上開始就是團結的時刻，他呼籲大家都團結在一起，共同理念就是捍衛中華民國，就是對抗民主進步黨。不管支持者是深藍、淺藍、是什麼藍都是正藍，將來都是團結在一起。

記者進一步提問，黨主席選後如何讓大家團結。對此，朱立倫表示，他回到桃園就是團結開始，桃園市有支持孫文學校總校長張亞中的、有支持國民黨主席江啟臣的，也有支持前彰化縣長卓伯源的，現在每一票都是支持中國國民黨。

朱立倫說，張亞中很大器也很正向的，希望國民黨將來一起努力，他昨天也在電話中特別感謝張亞中，這幾天也會親自拜會，包括江啟臣及卓伯源，這兩天都會安排好時間親自拜會請益。

朱立倫指出，最重要一件事是「國民黨不會再被民進黨見縫插針，不會再有任何的機會給民進黨，我們是團結一致的國民黨」。（編輯：戴光育）1100926

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