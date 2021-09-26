羅致政：習近平賀電是燙手山芋　怎會是天上禮物

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對於習近平發出賀電，祝賀朱立倫，並重申九二共識與反台獨。羅致政說，昨天之前，國民黨在問，習近平賀電會不會來，「好像很期待，覺得這是天上掉下來的禮物」，但他一直覺得，「它是燙手山芋、怎麼會是天上的禮物呢？」
羅致政說，反對台獨並不是台灣社會的主流，國民黨如何回應這樣的要求，「要向習近平靠攏，還是向台灣主流民意靠攏」，這是朱立倫未來要回答的問題。
羅致政認為，一個政黨會期待習近平的賀電，是很奇怪的事，美國共和黨不會、民主黨不會期待賀電，他也不認為日本自民黨會期待習近平賀電，「當政黨會有期待，沒有賀電，會有失落感，顯然這個黨有些問題存在」。
林琮盛認為，習近平的賀電，也是國民黨的答卷；國民黨稱，民進黨執政，「去中」「反中」，改變兩岸現狀，造成兩岸形勢險峻，國民黨「把所有問題歸究民進黨」，國民黨還是沒有回答台灣人的問題，沒有回答台灣的主流民意。
林琮盛說，民調顯示，「台灣認同」就是主流民意，認同自己是「台灣人」的比率，不管是台灣民意基金會或政大選研的長期趨勢都是非常高，尤其是年輕人。而「中國人」或「兩者皆是」的比率其實越來越低；很可惜，國民黨在這次選舉沒有抓到這一點。
羅致政表示，國民黨用申論題，去回答習近平的是非題，「你反不反對台獨嘛？反對就公開喊」，國民黨顯然想要混過去，但這是大是大非的問題，不是申論題。
范世平說，現任國民黨主席江啟臣去年當上主席，沒有收到賀電，因為江啟臣競選過程曾質疑九二共識；這是否代表朱立倫完全接受習近平提的九二共識、一國兩制，「你接受了、所以答了習近平的卷、給你賀電呢？」
蔡佳泓說，2020年的資料顯示，台灣20歲到35歲的年輕人，有78.4%認為是台灣人；48.9%的年輕人認為台灣應該走向獨立或盡快獨立。
蔡佳泓指出，台灣愈來愈開放自由，年輕民眾認同台灣、支持獨立的比率愈來愈高，雖然民眾感受到中國的強大，但多數是認為這是威脅、不是機會。（編輯：蘇志宗）1100926