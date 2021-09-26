高雄驛座落儀式　蔡英文：建設需要有人一棒棒拼下去

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滿載高雄人記憶的高雄驛今天終於成功達陣，走完回家的最後一哩路。高市府也特別舉辦高雄驛起飛「門戶開啟•重返榮耀」座落儀式，開場由左營高中舞蹈班表演「紅鯉魚躍龍門」，並引領總統蔡英文及日本台灣交流協會代表泉裕泰等貴賓入座。除了前高雄市長、監察院長陳菊到場共襄盛舉之外，現任駐日代表謝長廷也透過視訊表達祝賀之意，並回顧城市規劃的歷程。
陳其邁表示，老車站保留不只有建築，還有記憶和市民情感，這些都是偉大城市的組成。未來會有更多人從高雄驛開始打拼高雄夢。
監察院長（前高雄市長）陳菊也感性地說道，很高興陳其邁市長將高雄驛、綠廊道等重要建設完成，未來在陳市長的帶領下高雄一定可以繼續前進。
總統蔡英文也指出，城市的建設需要愛這座城市的人一棒接一棒的拼下去，才能隨著時間的經過逐步看到成果，相信這也是高雄人對其邁的期待。今天我們見證已經化身願景館的老車站回歸原位，也要告訴所有高雄人，這一代要為這座城市實現什麼樣的願景。
這次高雄願景館由副市長林欽榮進行簡報，他指出，「高雄驛」整個挪移、變身工程共耗費新台幣40億元，歷任市長最關注的就是庶民化地景，「高雄驛」鐵路地下化後，形成橫跨左營、高雄到鳳山全長15.37公里的園道，都是為了提供市民休憩活動。活動最後在主持人高喊「高雄新門戶，高雄驛起飛」口號聲中，由總統與貴賓將高雄驛模型座推進卡榫，象徵座落典禮圓滿成功。