習近平賀電朱立倫謀統一　張博洋：像中共應聲蟲

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習近平：『卿，你上次當主席的時候與朕合作愉快，成果有目共睹，你下位的這些年，台海局勢因為美日的介入變的不利於朕，希望咱倆仍是同一邊的，同樣是中國人，當同舟共濟追求統一』、朱立倫：『皇上明鑑，我倆的交情皇上是知道的，可惜民進黨的去中、反中政策造成台海局勢險峻，臣身上流的是炎黃熱血，既然臣當家了，融合、交流本來就是該做的，承蒙聖上來信，遵旨』」。

張博洋指出，朱立倫昨晚當選感言講說「會重新恢復兩岸的溝通管道與交流平台」，意思是想重起爐灶，繞過抗中保台的多數民意，以黨意跟中共交流，而習近平的回應只有一個字：「准」。

張博洋認為，這則賀電可以解讀成，第一、中共很急，去年的江啟臣不是他們滿意的人選，等了一年終於來一個滿意還跟習皇帝握過手的，趕緊發電報宣示主從關係；第二、與其說是恭賀，不如說是通知國民黨「該有所動作了」；第三、國民黨毫無懸念將持續扮演國際抗中民主聯盟的最大破口；第四、「嗨～朱立倫先生，你昨晚是當選在野黨主席，不是當選總統，正常點可以嗎？」。