CPTPP凸顯戰略重要性　外媒：若美加入將抗衡中國霸權

美國、澳洲、英國近日宣布成立新三方安全聯盟AUKUS後，沒多久，中國隨即宣佈申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。《華爾街日報》社論指出，這不僅作為中國對於三方安全聯盟的回應，更凸顯出CPTPP的戰略重要性。若美國加入CPTPP，也能夠促進美國在太平洋地區的利益。





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《華爾街日報》社論指出，美國前川普政府於2017年退出了CPTPP的前身「跨太平洋夥伴協定」（TPP）是他外交政策的錯誤決定之一。這個錯誤阻礙了美國在亞洲抵制中國霸權的努力。現在隨著北京申請加入，讓這個錯誤變得更加顯著。





在美國宣布加入AUKUS之後，中國國家主席習近平提出申請加入CPTPP，這個時間點以及企圖都在提醒人們，這項協定不僅僅關乎經濟，也關係著世界上最重要的經濟地區的戰略平衡。現在拜登政府可在AUKUS的成功基礎上，朝著重新加入此項貿易協定，這將會比任何軍售更能促進美國在太平洋的利益。





社論中提到，儘管中國申請加入，將會面臨一場艱苦的戰鬥，其中包括會員國的澳洲已經暗示會有阻力。儘管如此中國仍提出申請，顯示出其意識到跨太平洋貿易的戰略重要性。美中角力的其中一個面向，就是較勁誰來制定下世代的全球電腦和通訊技術規範。如果中國成為CPTPP成員國，將會減弱美國對華為制裁的力道。





此外，若美國加入了CPTPP也將強化美國力抗中國霸權的友善或中立國家的經濟。美國加入之後，可能會有助於越南、馬來西亞，或許還有台灣。





社論認為，拜登政府出於政治因素，擔心反貿易民粹主義，一直對於重返CPTPP沒有大做文章。但自2017年以來，人們對於中國的態度產生變化，若善加行銷，更新版的TPP可能將會獲得跨黨派支持的機會。



