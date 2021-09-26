朱立倫噤聲「中華民國」　蘇巧慧：想當林鄭月娥第二？

中國國家主席習近平今（26）日發賀電予國民黨主席當選人朱立倫，內容提及「為國家謀統一」；朱回應習時則通篇未提「中華民國」等字眼，引發各界討論。民進黨立委蘇巧慧表示，這樣的回應，讓人不禁想問，朱立倫的職志是成為第二個林鄭月娥嗎？民進黨立委王定宇則說，朱立倫連民國110年的「民國」都很體貼地拿掉，那這樣會不曉得是令和、還是昭和，還是民國110年。

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蘇巧慧說，朱立倫對習近平的回電，讓人不禁想問，原來朱的職志是成為第二個林鄭月娥嗎？蘇表示，朱立倫不思檢討自己政黨路線上失去民眾信任的問題，面對中國共產黨提出謀求國家統一，也不敢反駁一字一句，反倒像是在向中共老大哥告狀，尋求中國共產黨的支持。

蘇巧慧表示，有這種完全無視中國政府對台灣人民打壓恫嚇的國民黨主席，國民黨還有資格在台灣立足嗎？這樣的政黨能誇談造福台灣嗎？

王定宇則說，習近平的賀電相當有趣，祝賀比較少，下指令比較多，要求朱立倫謀求國家統一 。王分析，若正面看是中國共產黨對國民黨下了一個請求，若權謀來看，是因為朱立倫過去說過「反共親美」，中國利用這個賀電要來看朱立倫的反應。

王定宇說，朱立倫大概沒有讓習近平失望，收到賀電就馬上回電，也不敢提中國糟蹋台灣蓮霧、釋迦，還有機艦繞台等惡劣行徑，更不用說提到中國長期在國際舞台霸凌台灣，朱的回信裡面，充滿罵自己台灣政府反中等言論。

王定宇說，更有趣的是，號稱捍衛中華民國的朱立倫，在回信時的日期中，只寫了「110（2021 ）」，這個110年是令和，還是昭和？又或者是中華民國110年？朱立倫把中華民國非常體貼、乖巧地拿掉，這就是號稱當選黨主席要捍衛中華民國的中國國民黨。