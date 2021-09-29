金鐘56／誰有望擒迷你劇視后？網一面倒推她

第56屆金鐘獎即將登場，各項獎項的入圍名單已經於日前公布，本屆入圍「迷你劇集女主角」有李雪、林予晞、苗可麗、徐堰鈴、陸弈靜，她們在各自的作品裡，表現亮眼。《NOWnews 今日新聞》對網友進行為期3天的民調，選出心中的「最佳迷你劇集女主角」。

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網友呼聲最高的是在《做工的人》中，扮演板模工夫妻「昌嫂」的苗可麗，原先她因為卡到舞台劇檔期想推辭出演，但看到劇本後隨即被吸引，並答應演出。在拍攝過程中，她曾嘗試想要噴香水蓋過汗水味，但為了融入角色、進入狀態，就不再使用香水，也因為苗可麗接地氣的演技，擄獲了不少觀眾的心。

▲苗可麗在劇中飾演「昌嫂」。（圖／翻攝《做工的人》臉書）

緊接在後的是於《戒指流浪記》中，演出到了適婚年齡的空姐「李麗莎」一角的林予晞，其實林予晞在出道前的工作就是空服員，因此在劇中梳起包頭、穿上制服，以及在模擬機艙內的拍攝畫面全都難不倒。而她在片中哭戲很多，但專業的她只要一拍攝哭戲，就能潸然淚下，非常敬業。

▲林予晞在《戒指流浪記》飾演空姐。（圖 / HBO Asia提供）

第三名有兩人並列，其一是在《阿嬤的放屁車》中飾演「曉惠」的陸弈靜，片中她演出年過60歲，時常騎著一台老舊機車的阿嬤，藉由故事描寫出高雄工業城市的特色，與台灣人口老化問題。另外一位則是在《客家電影院—光的孩子》中演出的徐堰鈴，該劇探討大齡女舞蹈家面臨親人死亡與試管新生命的人生課題。此外，同樣入圍「最佳迷你劇集女主角」的還有《致親愛的孤獨者—凱涵》的李雪。