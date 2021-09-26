朱立倫不對北京提中華民國　民進黨：沒為台灣發聲的勇氣

關於新任國民黨主席當選人朱立倫回應習近平賀電文一事，民進黨表示，任何一個民主國家的政黨都不會太期待收到來自專制國家領導人的賀電，唯有國民黨如此引頸期盼。朱立倫只在乎能否符合北京當局的期待和肯定，卻不在意台灣主流民意對國民黨的觀感，這樣的國民黨領導人注定無法帶領國民黨開拓新局，難以令人期待。

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民進黨強調，中國破壞區域和平穩定以及兩岸現狀，從美日等多國峰會，到G7領袖峰會，已經是清晰的國際共識，可是朱立倫在回應習近平的賀電中，只把兩岸關係情勢嚴峻的問題完全歸咎民進黨，公開與中共相互唱和，國民黨這種作為只檢討自己人、被害人，不責怪加害人十分無理。朱立倫作為新任黨主席不僅了無新意，更讓對他期待的人失望，沒看署名，還以為是中共的附隨組織發的文。這真的是一個民主國家政黨主席的言論？

朱立倫選前批判競爭對手張亞中「紅統」，試圖讓人以為朱當選後會走出別於以往陳舊的國民黨兩岸路線，也從黨主席選舉過程中的激進化走回中道，但選後對於習近平賀電的「兩黨共謀統一」的說法，朱立倫卻絲毫沒有為台灣主流民意發聲的勇氣，令人遺憾。

民進黨重申，台灣社會的主流民意十分清楚，就是維護台灣主權與民主自由的生活方式，這樣的現狀不容改變；就兩岸關係而言，台灣多數民意拒絕「一國兩制」與「九二共識」，也不能接受中共以片面終止兩岸交流、國際打壓與軍機繞台，來破壞兩岸和平穩定現狀。國民黨若不認清這樣的現實，只會與台灣主流民意越離越遠。