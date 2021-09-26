名家論壇》李兆立／朱立倫最大難題：不要紅統，要什麼？

中國國民黨的黨主席選舉落幕，朱立倫以45.78%的得票率當選，但比起恭賀，大家顯然更熱衷於指出朱將面臨的各種嚴峻挑戰。





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有人說，朱立倫得票未過半，選舉過程又烏煙瘴氣，選後團結將是一大挑戰；有人說，朱立倫回鍋，國民黨卻沒了黨產，資金將是一大挑戰；有人說，柯文哲藉本土疫情重拾高聲量，更透過「藍白合」蠶食鯨吞國民黨，將是一大挑戰。





然而，在這些挑戰背後，更根本更核心的最大挑戰，其實是中國國民黨的兩岸政策。而這個挑戰，在選完隔天一早，就被中共總書記習近平的一封賀電所觸動。





習近平左一句「堅持九二共識，反對台獨的共同政治基礎」，右一句「中華兒女要和衷共濟，為國家謀統一」，若此刻是張亞中當選國民黨主席，大概立刻就欣然回電。但朱立倫才剛在選舉期間批評張的路線是「紅統，偏激」，現在該怎麼回電才好？





想了半天，朱立倫説他回了個「九二共識，反對台獨，求同尊異」，沒有明確回應「謀統一」，而是拐彎抹角地說要「尊異」，讓大家更加看不懂，既然都反台獨，都說九二共識，朱立倫到底跟習近平「異」在哪裡？或者，朱和張的「異」又是什麼？





中國國民黨顧名思義，是追求中國統一的政黨，自然是「統派」。既然朱立倫批評「紅統」，那就姑且稱他為「藍統」。換句話說，這次的黨主席選舉，其實是藍統與紅統之爭，藍統險勝。





但我們要問，藍統和紅統的差異，究竟是什麼？





同樣主張「兩岸同屬一個中國」，也同樣宣稱自己不是「急統」，甚至也同樣言必稱「中山思想」，這兩統的唯一差異，看來只剩其中一個堅持「這個中國叫中華民國」，另一個則是「只要是一個中國，叫什麼不堅持」。





問題是，藍統所謂「兩岸同屬一個中國，這個中國叫中華民國」的說法，不僅越來越沒有現實可行性，在台灣也越來越沒有市場。





藍統曾在2000-2012年迎來全盛時期，當時的中國還在高唱「和平崛起」，經濟成長率還在連年雙位數，不只國民黨，全世界都對於中國這個「世界工廠」進一步的改革開放，都還抱有美好的憧憬。所以歐美中關係空前友好，國民黨也藉此重回完全執政。





但是，下個十年的中共政權，敲醒了這些人的美好中國夢。對外，揚棄了和平崛起，改喊「銳實力」及「戰狼外交」，威脅了鄰國，惹惱了國際，走向了美中對抗；對內，從集體領導走向獨裁，連年政治整肅，從媒體網路到動畫手遊無所不在的嚴密管控，讓關鍵字屏蔽的速度，開始追不上民怨沸騰的速度。





最關鍵的是2019年，習近平先拋出「九二共識就是一國兩制」，接著又在國際的眾目睽睽下，沒收了香港的一國兩制。當九二共識不再模糊，中國也不再讓人保有美好幻想，藍統自然也就失去了市場。





中國國民黨作為統派，面對長期高舉的藍統走向衰弱，當然非常焦慮。既然還是要統，藍統又沒路走，當然就剩紅統。因此，願意大聲說出這個事實的，就能成功召喚國民黨逐漸凋零但死而未僵的統派魂。這也就是為什麼，原本是國民黨邊緣人的韓國瑜和張亞中，這兩年能接連在極短時間迅速竄起，一次次以直白的統派論述刮起旋風。





但這次的黨主席選舉結果也清楚證明了，國民黨自己也知道紅統並不符合台灣主流民意，所以全力動員自救。與其說非得讓朱立倫當選，不如說非得讓張亞中落選。





換句話說，朱立倫真正的關鍵挑戰，是要端出既不是「毫不可行的藍統」，也不是「票房毒藥的紅統」，全新的兩岸政策。那該是什麼？





答案其實很簡單，既然「藍統」和「紅統」都走不通，就該「棄統」。國民黨該走的，就是徹底本土化。





當然，一定會有國民黨人會說，統派就是國民黨僅剩的神主牌，如果丟掉，就怎樣也贏不了更老牌的本土政黨民進黨，所以只能繼續死抱藍統。





這種想法看似有道理，其實只說對了一半，因為他們沒有正視民進黨早已開始著手裂解藍統，開始跟著對中國喊「兩岸春暖花開」，也跟著喊「中華民國」。當這些藍統原本拿來營造「和平現狀」的重要素材，都被民進黨一一跟進時，國民黨就只剩下「統」這個超級票房毒藥，依舊是死路一條。





因此朱立倫回鍋黨主席的首要任務，就是幫自己和幫國民黨認清以下現實：即便台灣民意對民進黨執政再不滿，也絕不會因此寄望北京；即便台灣年輕世代收看中國的綜藝電影偶像劇，也只是將C-pop當成一種娛樂選項，一如J-pop和K-pop，不會因此就想跟中國統一；即便台灣民主再多問題要解決，也沒有人因此想成為下一個香港。





這樣的客觀事實對國民黨來說，當然倍感痛苦，但也唯有熬過這段陣痛期，才能讓國民黨內的認知貼近台灣主流民意。這陣子忙著砲轟張亞中的所謂穩健派，也才不用繼續為了紅統一再鵲起而提心吊膽。





放棄當統派，好好當個正常在野黨，這才是國民黨的出路，也是主流民意對國民黨的期待。朱立倫最該做好的功課，就這一項而已。











●作者：李兆立／政治工作者





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