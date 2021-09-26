中秋連假後韓國疫情再失控　韓總理曝：最快年底摘口罩

因Delta變種病毒入侵，韓國新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，再加上適逢中秋節5天連假，韓國單日確診數再度飆升，25日通報新增3273例確診，不但首次超過3000例，也創下新冠疫情在韓國爆發以來的最高紀錄。而26日也再度新增2771例確診，雖比前一天減少501例，仍創下疫情後第二高紀錄。不過韓國國務總理金富謙表示，雖然近來疫情擴散趨勢堪憂，但將照舊推進10月底起分階段恢復日常生活的計劃，最快年底前能脫下口罩。





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根據《韓聯社》報導，韓國中央防疫對策本部26日通報，截至當日0時為止，韓國新增確診2771例，雖然較前一天減少了501例，但較上週同期增加了862例，創下自新冠疫情在韓國爆發以來的第二高紀錄。其中境外輸入病例36例，境內感染2735例，首都圈佔總體病例73.6%，共2014例，非首都圈則是26.4%，佔721例，另外還新增了9例死亡案例。目前韓國累計確診30萬1172例，累計死亡2450例。





因傳染力更強的Delta變種病毒已經成為韓國主要流行病毒株，加上暑期和中秋節長假期間，人口移動量大幅增加，造成疫情在全國擴散的趨勢持續增加。而隨著韓國境內疫情持續蔓延，各地病床也開始吃緊，根據韓國中央應急處置本部26日消息指出，全國重症患者專用病床使用率已達48.9%，僅剩下499張病床可以使用。





▲因傳染力更強的Delta變種病毒已經成為韓國主要流行病毒株，加上暑期和中秋節長假期間，人口移動量大幅增加，造成疫情在全國擴散的趨勢持續增加。（圖／美聯社／達志影像）

先前韓國政府傳出將視疫苗接種情況，在引進新冠肺炎口服藥之後，也將逐步轉換現行防疫體制至「與病毒共存」（With Corona），主要聚焦在降低住院率、死亡率，且有可能不再每日登記通報新增病例。





韓國國務總理金富謙26日在媒體發表特別談話，提及至年底前韓國防疫規劃時指出，到10月底有七成國民將完成新冠疫苗全程接種，這將有效減少病毒的傳播風險，「意味著我們能進入下一個階段」。金富謙同時也強調，即使開始階段性恢復日常生活，也得繼續忍受佩戴口罩的不便等。不過預計從美國引進的新冠肺炎口服藥在今年年底上市之後，可能有望能夠回歸日常生活。





金富謙在談話時表示，雖然近日疫情擴散趨勢堪憂，但全民配合政府防疫措施已經將近2年之久，很難要求民眾在繼續忍耐下去。金富謙進一步指出，雖然中秋放寬私人聚會人數限制，帶來了不容小覷的影響，但是不能對小商販和個體戶的困難視而不見。





不過有韓國媒體指出，包括疾病管理廳長鄭銀敬等專家都表示不太樂觀，目前仍不是疫情最高峰，而在未來兩週內新增病例數也可能隨時飆破4、5千。加上10月初又有開天節（개천절）、韓文節（한글날）等公休連假，若一有不慎，很有可能導致疫情無法控制，估計短期內疫情無法回溫。



