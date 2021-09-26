謝志偉： 獨立成台灣共和國入聯　不會是中國的決定

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謝志偉還說，綠黨和自民黨此次在他們的競選綱領裏，史無前例地多次提到台灣，並強調德國應該提升和台灣的關係。台灣（政府及公民社會）和綠黨及自民黨對香港民主運動的支持上，是十分一致的。2019年年底綠黨柏林市黨部邀黃之鋒來柏林演講並請他作為與談人，黃應充了，他當然也答應了。可惜，黃最後被港府限制出境，不克成行。
謝志偉還說，綠黨的國會黨團外交政策發言人本身是業餘Rap歌手。他們已約好，選後找時間一起寫一首Rap。
至於德國國會友台小組，謝志偉說，挺台更是不在話下。其與梅克爾總理同黨的主席曾質詢外交部長(社民黨）對中國武嚇台灣的態度，部長則回應：「德國不能接受中國以武力恫嚇台灣！」
不過，謝志偉也坦承，一般預測，社民黨現任財政部長同時也是副總理的Scholz選後出任總理的機率極高。社民黨和我駐德代表處的關係相對疏遠。但今年其國會黨團外交發言人破紀錄地連署了「致世衞組織總幹事籲邀請台灣以觀察員身分出席大會」的信函。
謝志偉說，他過去五年來一直到處遊説，演講、撰文、受訪的主題之一就是：自由世界早該揚棄「一個中國」政策（One China - Policy)，並以一個「中國政策」( A China-Policy)取代之，然後再搭配一個「台灣政策」（A Taiwan-Policy)。這樣才能符合支持自由民主及反擊專制獨裁的真諦。
謝志偉說，至於最終，台灣能不能獨立為「自由台灣共和國」加入聯合國（比照兩德統一前模式！（兩個中國，我也Ok啊！））並良性刺激中國，那也將會是台灣人的選擇，而絕不會是中國的決定。
謝志偉還說，德國各主要政黨在國會大選時，都批判專制中國而對自由台灣持正面態度並形諸文字時，卻看到老K各黨主席候選人非但對中國威脅台灣不敢有隻言片語，還把台灣的主體性當沙包打！
謝志偉認為，唯有讓台灣和中國雙雙都是聯合國會員國以後，排除戰爭，才有可能在中國民主化後談到統一與否或如何統一的問題。
新聞來源為Newtalk 新頭殼