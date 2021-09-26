COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

巷仔內／提九二共識、先生　習近平致朱立倫賀電恢復善意

▲習近平26日上午9時發出賀電給國民黨主席當選人朱立倫（左），以及朱立倫11時電覆（右）。（圖／記者羅婉庭翻攝）
▲習近平26日上午9時發出賀電給國民黨主席當選人朱立倫（左），以及朱立倫11時電覆（右）。（圖／記者羅婉庭翻攝）

記者羅婉庭、鄭宏斌／特稿

2021-09-26 18:37:38｜2021-09-26 18:50:48

國民黨主席選舉終於落幕，朱立倫擊敗黑馬張亞中、原黨主席江啟臣，重新接掌國民黨。在等了一夜之後，中共總書記習近平「依循往例」，於今（26）日上午9點發出賀電給朱立倫。習近平在賀電中強調「九二共識」，回到6、7年前對兩岸統一態度較為緩和的說法。

我是廣告 請繼續往下閱讀
在稱呼的部分，過去中共在發給新當選的國民黨主席賀電中，一向都較為尊敬，例如2013年馬英九、2015年朱立倫，及2016年洪秀柱，中共賀電是使用「女士」、「您」等較為尊敬的稱呼。但到了2017年，當時選上國民黨黨魁的吳敦義被直稱「你」，而到了2020年，江啟臣更成為史上唯一未收到中共賀電的國民黨主席。現在，習近平於賀電中以「先生」稱朱立倫，再度回到以往較為尊敬的態度。

習近平也在賀電中提及，貴我兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上良性互動，加強合作，順應兩岸同胞共同願望，推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞。

由此可觀察，習近平從2016年蔡英文執政之後，對台態度轉為強硬、堅持「一個中國」原則，讓兩岸關係持續緊張，而在此封賀電中，習又談回「九二共識」的兩岸政治基礎，態度顯得較為緩和。

不過，在此封賀電中，其中一段話讓外界較為關注：「為同胞謀福祉，為台海謀和平，為國家謀統一，為民族謀復興」，各界認為，習近平對於統促的迫切性升溫，但也有兩岸專家觀察分析，此四句話為習近平近年來對內、外的「SOP式的口號」，聽聽且罷。對此，朱立倫則以「求同尊異」回應習近平。

朱立倫提及的「求同尊異」，「求同」則為同樣追求兩岸和平、九二共識、反對台獨，為長期以來目標；「尊異」則表達兩岸意見有所差異，但應彼此尊重。

此外，比較歷次的中共賀電內容中所提到的兩岸情勢，2013年的「兩岸關係站在新的起點上，面臨重要機遇」、2015年的「開創兩岸關係和平發展的良好局面」、2016年的「兩岸關係面臨新的形勢」及2017年的「兩岸發展面臨挑戰」，習近平眼中的兩岸現況，目前已經惡化為「台海情勢複雜嚴峻」。對此，朱立倫覆電中指出，在民進黨執政，採取「去中」「反中」政策，改變兩岸現狀，造成兩岸形勢險峻，使兩岸人民極度不安。

為了改變兩岸僵局，朱立倫也再次強調兩岸必須「求同尊異」，增進互信融合，加強交流合作，讓兩岸關係和平發展繼續前行。如同他的選舉政見，將帶領國民黨重啟兩岸溝通平台，促進兩岸穩定。

從國共兩黨互發的電文中，可看出兩岸關係未來發展的端倪。儘管習近平的賀電內文透露較為和緩的態度，有意恢復國共往來的善意，不過仍提及「統一」字眼，並未放棄北京長期對台所堅持的一中原則，而且習也形容當前的台海情勢「複雜嚴峻」，因此，兩岸關係將如何發展，仍有待密切觀察。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
金鐘56將登場！哪一位是您心中的「最佳迷你劇集女主角」？

金鐘56將登場！哪一位是您心中的「最佳迷你劇集女主角」？

繼續作答
金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目女主角你支持誰？

金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目女主角你支持誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀