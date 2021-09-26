巷仔內／提九二共識、先生　習近平致朱立倫賀電恢復善意

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習近平也在賀電中提及，貴我兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上良性互動，加強合作，順應兩岸同胞共同願望，推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞。
由此可觀察，習近平從2016年蔡英文執政之後，對台態度轉為強硬、堅持「一個中國」原則，讓兩岸關係持續緊張，而在此封賀電中，習又談回「九二共識」的兩岸政治基礎，態度顯得較為緩和。
不過，在此封賀電中，其中一段話讓外界較為關注：「為同胞謀福祉，為台海謀和平，為國家謀統一，為民族謀復興」，各界認為，習近平對於統促的迫切性升溫，但也有兩岸專家觀察分析，此四句話為習近平近年來對內、外的「SOP式的口號」，聽聽且罷。對此，朱立倫則以「求同尊異」回應習近平。
朱立倫提及的「求同尊異」，「求同」則為同樣追求兩岸和平、九二共識、反對台獨，為長期以來目標；「尊異」則表達兩岸意見有所差異，但應彼此尊重。
此外，比較歷次的中共賀電內容中所提到的兩岸情勢，2013年的「兩岸關係站在新的起點上，面臨重要機遇」、2015年的「開創兩岸關係和平發展的良好局面」、2016年的「兩岸關係面臨新的形勢」及2017年的「兩岸發展面臨挑戰」，習近平眼中的兩岸現況，目前已經惡化為「台海情勢複雜嚴峻」。對此，朱立倫覆電中指出，在民進黨執政，採取「去中」「反中」政策，改變兩岸現狀，造成兩岸形勢險峻，使兩岸人民極度不安。
為了改變兩岸僵局，朱立倫也再次強調兩岸必須「求同尊異」，增進互信融合，加強交流合作，讓兩岸關係和平發展繼續前行。如同他的選舉政見，將帶領國民黨重啟兩岸溝通平台，促進兩岸穩定。
從國共兩黨互發的電文中，可看出兩岸關係未來發展的端倪。儘管習近平的賀電內文透露較為和緩的態度，有意恢復國共往來的善意，不過仍提及「統一」字眼，並未放棄北京長期對台所堅持的一中原則，而且習也形容當前的台海情勢「複雜嚴峻」，因此，兩岸關係將如何發展，仍有待密切觀察。