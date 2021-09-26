傳統藍選區張亞中贏越多　她籲朱：開新版圖也要守舊底氣

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對此，秦慧珠今天在臉書發文指出，經過大半天的沈澱後，大家應該要慢慢冷靜下來，一起找出為國民黨好，為國家好的未來方程式，而不是再沈浸在選舉的恩怨枝節中。
秦慧珠分析，這次選舉朱立倫拿到8萬5164票，占45.78%，有人說他票數未過半，算是「慘勝」，但秦慧珠倒不這麼認為，因為在四個候選人中能拿到45.78%，已算難能可貴，不必因此而貶低朱立倫當選的正當性。
秦慧珠說，張亞中拿到6萬0632票，占32.59%，可說是雖敗猶榮，江啟臣拿到3萬5090票，占18.87%，顯現棄保效應該有發效。
秦慧珠直言，張亞中雖然落敗，但他在都會區，尤其是台北市的得票數仍十分驚人，張亞中在台北市拿到7355票，若以投票總數1萬7386票(有效票17245張/無效票132張）計算，占42.3%，朱立倫得票數7611，占43.78%，兩人只差了256票，1.48%。
不僅如此，秦慧珠還說，在台北市26個投開票所，張亞中贏了13個，還有3個投票所，朱立倫只贏了2至5票，可見兩人在台北市可說勢均力敵，松山信義區有四個投開票所，張亞中贏了三個，越是傳統藍軍占優勢的選區，張亞中贏的越多。
秦慧珠表示，這些藍軍的基本盤，在每次重要選舉如總統、市長、民代的選舉中，都義無反顧的挺國民黨，他們的投票結果不能不重視，朱立倫如果要輔選明年的台北市長，也必須要了解他們的投票取向。
秦慧珠認為，國民黨要開拓新版圖，但也要守住舊底氣，她呼籲：「朱主席任重道遠，好好擘劃，我們一起加油吧！」
新聞來源為Newtalk 新頭殼
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