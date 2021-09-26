中國大限電、工廠被停工　彭博：恐嚴重打擊經濟

中國近來經濟危機重重，繼中國恆大集團在金融體系掀起的浪潮後，中國現在還得面臨限電帶來經濟衝擊。南方城市如江蘇、浙江、廣東以及東北的遼寧等地區，陸續傳出缺電消息，有部分工廠被勒令停業至十一假期，有的則是「開三停四」或「開二停五」。《彭博社》報導分析，這一波電力供應問題造成的衝擊，可能會對中國經濟造成嚴重打擊。





我是廣告 請繼續往下閱讀

《彭博社》報導，由於電力需求增加、煤炭和天然氣價格飆升以及北京制定的嚴格減排目標，對中國龐大的製造業造成打擊，從鋁冶煉廠到紡織品生產商再到大豆加工廠，這些高耗能工廠都被勒令停產，甚至是完全關閉。





報導指出，中國23個省份中，幾乎有一半沒有達到北京設定的能源目標，現在正面臨限制用電的壓力。其中以江蘇、浙江和廣東這三個工業重鎮受到的打擊最為嚴重，這三個省份佔中國GDP近3分之1。





報導指出，中國限電問題雖然也反映出全球能源供應極度緊張，歐洲市場也因此出現混亂。因為疫情封鎖帶來的經濟反彈讓家庭以及企業需求提升，但卻因為投資減少而限制了生產。但是中國的能源危機有部分也是自己造成的，因為中國國家主席習近平要確保，在明年2月的北京冬奧向國際社會彰顯他對於脫碳的決心。





中國在過去冬季是用電高峰期，許多人會使用柴油發電機來解決電力短缺問題，但山西金正能源諮詢公司首席顧問表示，今年的危險在於，政府政策進一步限制了能源產業增產來滿足需求增長的潛力。





位於雲南的鋁業生產商，產出從汽車到汽水罐等各種產品，也因為政府壓力而減產。中國的食品行也也受到衝擊，位於天津市的大豆加工廠也被勒令關閉。





報導提到，經濟規模幾乎與加拿大一樣大的基蘇，目前正因減碳政策，鋼廠已經關閉，部分城市連路燈都關掉。鄰近的浙江，包括紡織企業在內的約160家能源密集型企業被關閉停工。而在北方的遼寧，也有14個城市因為煤炭價格飆升，下令緊急停電。





野村控股公司分析師警告，目前市場注意力集中在恆大以及北京政府對房地產行業的打壓，而限電的衝擊可能會因此被低估甚至被忽略，並預測中國經濟本季將會緊縮。「電力限制將會波及並影響全球市場，很快地將會感受到從紡織品、玩具到機器零件供應短缺的壓力。」



