《俗女2》陳嘉玲被勸分手　美女主播批「蔡永森」EQ低

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對於不少網友提出「森玲CP」一定要復合，不然孩子就沒有爸爸的言論，宋燕旻無法認同，她表示，「不管是婚姻關係或是交往關係，若彼此不適合，不當情人也能共同養育孩子，我們彼此不相愛但我們都愛著我的孩子，這也適合用在離婚的父母身上，所以不需要被世俗的框架綁架。」此外，她也對蔡永森這角色吵架就會摔破窗戶，又不善後的行徑相當不以為然，直指「這是十分不負責且沒有自制力低EQ的行徑」。
戲裡陳嘉玲原本計畫去墮胎，但陰錯陽差被安排成產檢，當她看到超音波中胎兒的心跳時，又放不下這生命，陷入生不生的難題之中，而在第七集的劇情中，陳嘉玲在嘉玲媽和洪育萱的開導之下，因為擔心咖啡影響胎兒，而把咖啡倒掉的動作，也透露她準備要迎接這個新生命了。而戲外謝盈萱表示曾經有過想感受懷孕、生小孩當母親的感覺，但她說：「小孩是個生命，生出來是一輩子的事情，要負擔一個孩子人生，要把他教育到好是太困難的事情，先把自己照顧好就好。」現階段沒有生小孩的想法。
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