台中國際動畫影展十月登場 經典電影「獅子王」暖場

「2021台中國際動畫影展」選片指南及戶外放映活動，25日晚在台中市文心森林公園及圓滿戶外劇場舉行，規劃12項動畫闖關遊戲任務，寓教於樂，藉由遊戲讓民眾了解動畫創作原理，並放映迪士尼經典動畫電影《獅子王》，吸引許多大小朋友參與，歡度美好週末夜，也為10月登場的台中國際動畫影展揭開序幕。
記者柳榮俊/台中報導
2021-09-26 19:08:53
台中市影視發展基金會執行長林筱淇表示，在新聞局及影視發展基金會共同推動下，台中國際動畫影展開幕前暖場活動昨晚登場，主辦單位及策展團隊在嚴守防疫規範下，提供市民最豐富的活動內容，包括「動畫嘉年華」闖關遊戲，手作沙動畫及各項動畫體驗活動，闖關完成還可獲得影展限量週邊好禮。
另外，圓滿戶外劇場特別放映迪士尼1994年經典動畫電影《獅子王》，並邀請專業舞團重現《獅子王》經典歌舞場景，與市民朋友一同回味經典電影，更邀請金鐘獎最佳動畫《Food超人》帶來精彩「防疫舞」表演。兒童動畫繪本《蓋比泰勒》，為台中特別製作的動畫短片也在活動中首映，讓大家認識更多台中美麗景點，雖受疫情影響，觀影須採梅花座，但現場氣氛熱絡，帶給民眾美好回憶。
「2021台中國際動畫影展」將於10月8日至13日於新時代凱擘影城展開，9月24日起，全台7-ELEVEN超商ibon售票系統全面開賣，預售票每張只要100元，今年更推出週間超值通行證，包含299元「競賽通行證」及499元「影癡通行證」二種套票，平均每場只要33元，相當優惠，喜愛電影的民眾千萬不要錯過。