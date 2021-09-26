紙本五倍券踴躍！逾566萬人預定 數位綁定將滿400萬
行政院推出振興五倍券，八大部會再推加碼券刺激民間經濟，數位綁定在22日起開放登記，紙本預計則在25日開放。根據經濟部統計，截至今（26）日晚間21時，紙本券已逾566萬人預定，數位綁定則有367萬1211人。
記者林莞茜／綜合報導
2021-09-26 22:44:19
振興五倍券採紙本及數位並行，每人僅能擇一領取，且個人綁定任一數位支付工具後，即不能再作變更。數位綁定在22日率先開跑，紙本五倍券則在25日起開放第一梯次連續七天預定，領券時間為10月8日至10月21日；第二梯次預訂時間為10月25日至10月31日，領券時間為11月8日至11月21日。
經濟部提醒，若民眾在第一梯次預訂紙本券逾期未至預訂的超商或超市領取，需重新參加第二梯次預訂或選擇綁定數位券。郵局則待10月4日起到中華郵政網站或以電話預約，並選擇在10月12日起至所預約的郵局領券。
根據經濟部統計，截至今天晚上21時止，透過官網預訂紙本五倍券人數為130萬9924人，在超商進行預訂為435萬9986人，共計566萬9910人。數位綁定部分，個人綁定人數為267萬3793人，共同綁定人數則有99萬7418人，合計367萬1211人。