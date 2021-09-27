中國多地限電！吉林：明年3月前 不定時停電停水成常態
中國多地近日面臨限電問題，南方城市如江蘇、浙江、廣東以及東北的遼寧等地區，陸續傳出缺電消息，有部分工廠還被勒令停業至十一假期，引發關注。東北吉林省吉林市一間水務公司發出通知，將不定期、不定時停電、停水，可能將持續到明年3月。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-09-27 06:54:52
綜合中媒報導，吉林市新北水務有限公司26日發布公告，指按照國家電網要求，將執行東北電管局和吉林省能源局有關有序用電的精神，不定期、不定時、無計劃、無通知停電限電，此種情況將持續到2022年3月份，停電、停水變為常態，因此會導致九站泵站斷電而無法正常供水，近期會經常出現因停電導致的停水現象，呼籲民眾及時做好儲水準備，並節約用水。
消息一出，立刻引起大批中國民眾關注，有人質疑接下來就是秋冬，若不定時停電停水，人民該如何度過漫漫長冬；也有人不解的提問道：「十幾年來沒有過的事，經濟發展了，形勢看上去也不錯，出現了人們意想不到的事。現在，又出現了水的問題，是一個地方的個別現象嗎？會不會傳染到其它省份?」
報導指出，中國國家電網客服工作人員表示，東北地區已首先對非居民執行了「有序用電」，但仍存在電力缺口，目前整個電網有崩潰的危險，才採取對居民限電的措施，待情況緩解後，會優先恢復居民用電，但目前恢復時間未知。
報導也提到，東北地區此輪限電涉及範圍大，遼寧省瀋陽市、吉林省長春市九台區都有民眾抱怨，道路因交通號誌燈（紅綠燈）停電不亮，而產生交通打結的狀況。
《每日經濟新聞》則引述專家分析，受全國性煤炭緊缺、煤價高、煤電價格倒掛等影響，目前絕大多數省份都出現供電緊張局面，建議當局採取「五路並進」政策，落實與蒙東煤礦中長期供煤協議、加大進口煤採購、組織省內煤礦安全釋放產能、千方百計擴大市場煤供應、確保儲備煤足量達標等，做到電煤不斷供、暖氣不停供，維護群眾正常生產生活秩序。