疫情衝擊缺料缺人！美肯德基沒雞炸　英耶誕恐無火雞大餐

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報導並引用數據顯示，美國8月份禽類供應量同比減少20%，牛肉儲備同比下降7.7%，豬胸肉儲備同比減少44%，降至2017年以來最低水平，連9月的蟹肉價格都上漲至每磅50-60美元，遠高於過去5年19至30美元的均價。受疫情衝擊，許多屠宰場被迫停工，影響了肉類供應，勞動力參與跟不上需求反彈的速度，美國的肉類儲備至今仍未完全恢復。
另一方面，受到疫情與脫歐雙重夾擊的英國，也傳出物料及人力短缺的危機。據《英國廣播公司》、《衛報》等英媒報導，脫歐之後不少外國籍司機都返回歐盟，加上新冠疫情擾亂司機入境許可、本地駕訓課程及考照也被中斷，導致英國貨車司機短缺，連帶影響汽油及商品供應鏈，民眾紛紛上街搶購日用品、排隊搶加油，形成亂象。
雖然英國政府已宣布了一項簽證計劃，允許5500名外籍家禽勞工，以3個月的合約形式進入英國，但業界表示，簽證放寬的太晚，損失已經造成，有的大型生產商已經縮減規模，因為他們認為沒有足夠的員工來處理家禽。英國家禽委員會估計，整個行業有近7000個職位空缺，導致一些雞肉生產商減產，並引發連鎖餐廳Nando's和肯德基食材短缺，從長遠來看，臨時簽證計劃並非解決問題的根本良方。
報導也指出，過去數週，天然氣供應減少、庫存下降，加上全球經濟從疫情中恢復，對天然氣需求增加，包括英國在內的歐洲各國都面臨天然氣價格上漲的問題，並衝擊對天然氣需求較高的食品、能源行業，比如火雞屠宰過程中，需要把火雞放入包裝袋、抽掉空氣再加入二氧化碳以保鮮，但因天然氣價格上漲，影響化肥工廠減產或停產，化肥生產過程產生的二氧化碳也出現供應短缺，無法再做為副產品銷售。
專家警告，若情況再沒有好轉，不只耶誕節無法吃到火雞，還可能缺乏暖氣過冬，歐洲多國也已開始採取相關措施，應對當前的困境。
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