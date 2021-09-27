輝瑞CEO：1年內恢復正常生活、每年要補打疫苗

MoneyDJ新聞 2021-09-27 07:44:34 記者 李彥瑾 報導
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各國大規模施打COVID-19疫苗，殷切期盼能盡快終結疫情噩夢。對此，輝瑞執行長博爾拉(Albert Bourla)樂觀預測，1年內所有人將能回歸以往的生活，但之後可能需要每年補打一次疫苗。
ABC新聞(ABC News)報導，博爾拉9月26日接受ABC節目《This Week》採訪時表示，1年內人們就能回到正常生活，但他強調，進度取決於疫苗接種率，加上相當比例的人群擁有免疫力，達到一定程度的群體免疫，才能阻止傳染病蔓延。
博爾拉同時警告，由於COVID-19病毒在全球傳播，未來還會有新的變種病毒出現。他認為，最有可能的情況是，所有人必須每年接種1次疫苗，但目前尚無法確定，仍需有待實驗數據佐證。
博爾拉對於何時恢復正常生活的預測，與莫德納(Moderna)執行長班塞爾(Stephane Bancel)的看法一致。據路透社23日報導，瑞士媒體Neue Zuercher Zeitung詢問班塞爾對恢復正常生活的估計，他回應：「就目前看來，我猜是1年後。」
9月24日，美國疾病管制暨預防中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)拍板決定，授權向老年人、免疫力低落人士及高職業暴露風險者提供輝瑞疫苗加強針，在完整接種兩劑輝瑞COVID-19疫苗的6個月後，即可追加補打。
不過，世界衛生組織(WHO)強烈反對在此時急著打加強針，稱富裕國家應先提供疫苗給連第一劑都還打不到的國家。
今年5月，博爾拉預測，未來數年內，全球COVID-19疫苗需求將保持強勁，所有人在接種疫苗6個月後，可能需要施打補強針，然後每年規律注射一次。
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資料來源-MoneyDJ理財網