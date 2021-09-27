繼整肅大型民企後　北京開展巡視金融單位工作

中國近日接連出手整治民企，現在傳出北京也將目標鎖定國、民營金融機構及監管單位，將展開一連串巡視行動，以確保金融業的「高質量」發展。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-09-27 08:52:15
根據中國官媒《人民日報》報導，19屆中央第8輪巡視工作，將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，對集中巡視金融單位黨組織作出安排；過程中要聚焦習近平和中國共產黨中央關於加強黨對金融工作領導、維護國家經濟金融安全、促進金融業高質量發展、一體推進懲治金融腐敗和防控金融風險等重要部署要求，深入查找黨委（黨組）履行黨的領導責任存在的政治偏差、影響制約金融業高質量發展的突出問題，督促金融單位把黨的政治建設擺在首位，認真履行黨和國家賦予的職責使命，完整准確全面貫徹新發展理念，更好滿足人民群眾和實體經濟金融需求，堅決守住不發生系統性金融風險底線。
報導並提到，經黨中央批准，19屆中央第8輪「巡視」將對中國人民銀行、銀保監會、証證監會、外匯管理局、中國投資、國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行、中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行、中國中信集團、中國光大集團股、中國人民保險集團、中國人壽保險（集團）、中國太平保險集團、中國出口信用保險公司、上海証券交易所、深圳証券交易所、中國華融、中國長城資產管理、中國東方資產管理、中國信達資產管理等25家金融單位「黨組織」開展常規巡視。
華爾街日報記者魏玲靈在推特上表示，北京正在對金融部門進行全面的紀律檢查，涵蓋監管機構、大型國有基金和國有銀行，過程預計會持續3至4個月，許多機構因投資私人公司，將會受到更嚴格的監管。