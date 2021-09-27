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快訊／本土「＋零」　境外添9例、7人來自緬甸

▲指揮官陳時中赴立院質詢前接受媒體聯訪。（圖／記者朱永強拍攝）
▲指揮官陳時中赴立院質詢前接受媒體聯訪。（圖／記者朱永強拍攝）

記者劉雅文/台北報導

2021-09-27 14:06:39

中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內新增9例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

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指揮中心表示，今日新增9例境外移入個案，為4例男性、5例女性，年齡介於未滿10歲至40多歲，分別自緬甸(7例，案16300-16302、案16304-16306、案16308)及印尼(2例，案16303、案16307)入境，入境日介於9月11日至9月24日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心指出，今日新增1例死亡個案(案14085)，為80多歲女性，具慢性病史，6月19日因發燒就醫，同日採檢並住院治療，6月20日確診，9月25日死亡。

指揮中心統計，截至目前國內累計3,305,433例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,287,506例排除)，其中16,198例確診，分別為1,565例境外移入，14,579例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計842例COVID-19死亡病例，其中830例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另12例為境外移入。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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