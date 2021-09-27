客製化140萬劑BNT疫苗等待起運 郭台銘：55萬劑30日先來
今（27）日有媒體報導「首批客製化標籤BNT疫苗到了 今晨06：11抵台」，指揮中心回應該報導未經查證，今晨並無疫苗抵台，特此澄清。而郭台銘辦公室今日早上發出聲明指出，目前等待起運的BNT疫苗總數約140萬劑左右，考量運載限制等因素，將分三批陸續到貨，首波55萬劑將於30日抵台。
記者許家禎/台北報導
2021-09-27 09:15:20
郭台銘辦公室指出，關於大家關心首批BNT客製化標籤抵台時間，原訂中秋節後起運，當週抵台。但因原使用之盧森堡航空滿載及原廠倉庫發貨繁忙致手續延遲，經多方協調後，目前比原訂行程晚一週，已排定預計於30日（周四）抵台約55萬劑，所有工作團隊都十分慎重處理首批訂製疫苗，為此延遲向各位關心進度的朋友們道歉。
郭辦表示，目前等待起運的BNT疫苗總數約140萬劑左右，考量運載限制等因素，將分三批陸續到貨。
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