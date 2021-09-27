國防部將實施新版軍事訓練役　 恢復役男抽「金馬獎」

國防部長邱國正今（27）日上午前往立法院國防委員會備詢，會前接受媒體訪問時提到，為了讓服4個月軍事訓練役的役男們能夠有部隊實務經驗，國防部將試行新版軍事訓練役，不但恢復役男在新兵訓練後須「下部隊」，視為常備部隊接受管理，同時落實外島籤。





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邱國正表示，新版軍事訓練役的規劃，是為了讓役男們能夠有部隊的經歷，未來國家遭受軍事威脅時能「立即動員、立即作戰」，「最起碼役男們在訓練完畢後，也會獲得某一方面的助益。」邱國正說，最快將從本月的常備兵役軍事訓練第132梯次開始辦理。





邱國正強調，役男們在原本的軍事訓練役結束以後，將會以抽籤的方式，到各地部隊將行其他不同於新訓的課目，目前都有做規劃。「未來本島、外島的部隊都會納入。」邱國正說，各個部隊都會比照一般部隊，也有戰鬥部隊、勤務部隊，包含新訓部隊也在其中，未來都會平均發分。





國防部指出，第一階段（5週）為入伍訓練，新兵依徵集令至接訓步兵旅實施入伍訓練，同現行作法；第二階段（11週）為合格戰鬥兵訓練，意即下部隊，並落實抽外島籤。





而根據陸軍司令部的規劃，在新訓結束後役男們將會分為四種不同的分發方式。一、留在原新訓旅施訓，戰時動員納入該旅召集。二、抽籤分發至常備野戰部隊施訓，戰時納入該單位編實動員。三、選優到兵科學校接受五周中級專長訓，再分發相對性部隊訓練。四、選優直接至兵科學校實施十一周預備士官訓練，未來擔任部隊領導幹部。其中，第二、三項的軍事訓練役男，會抽籤分發到本、外島部隊。



