LGBT歷史一刻！瑞士同婚公投64%贊成　全球第30個彩虹國

瑞士在1942年將同性戀除罪化，近年來更能與同性伴侶結為民事伴侶關係，但是始終無法享有與結婚同等的權例。瑞士26日舉行同性結婚公投，決定是否將同性戀公證結婚以及收養子女合法化，結果出爐，支持票大幅領先，有將近三分之二選民支持同婚，也讓瑞士成為了全球第30個同婚姻合法化國家。





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綜合外媒報導，瑞士政府先前提出「婚姻平權」法案（Marriage for All），受到反對派人士的挑戰，因此引發了這場公民投票。





根據官方計票結果顯示，公投投票率達到52%，其中贊成法案的得票數佔64.1%，不論是相對保守的邦，全國26個邦贊成票都過半數，並以巴塞爾城市邦（Basel-City）的支持度最高，達到74%。





支持者表示，這是瑞士歷史性的一天，是同性伴侶平等的一天，也是整個LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別者）社群重要的一天。





挺同婚陣營發言人巴拉諾娃（Olga Baranova）表示，瑞士人在投票箱大舉投下「贊成」票，這不是讓國家改變，而是反映出過去20年的觀念改變，也反映過去20年的觀念改變。這真的反映出社會上對同性戀、雙性戀和LGBT族群的接受度非常廣泛且重要。





瑞士司法部長凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）表示，「只要彼此相愛且想要結婚的人都能這麽做，不論是兩個男人，兩個女人，還是一男一女。」凱勒蘇特提到，這項政策預計明年7月1日上路。





不過也有反對人士對這次公投結果感到失望，瑞士右翼瑞士人民黨魯埃格（Monika Rueegger）表示，「這不是關於愛和感情，而是關於兒童的福利。兒童和父親是這次公投的輸家。」





瑞士自1942年將同性戀除罪話，並於2007年修法，讓同性伴侶可以登記為民事伴侶關係，但是部分婚姻上的權利仍然會遭到限制。公投通過之後，同性伴侶可以收養無血緣關係的孩子，女同性戀者也能透過精子捐贈生育孩子。





在公投通過之後，瑞士成為世界上第30個同性婚姻合法化的國家。荷蘭則是在2001年成為全球第一個承認同婚的國家。而台灣則是在2019年成為亞洲首個同婚合法化國家。



